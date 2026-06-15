Reggio BIC conferma Feiti: la giovane promessa bulgara resta in amaranto

La Reggio BIC continua a costruire il proprio futuro puntando sui giovani talenti e sulla valorizzazione delle promesse internazionali. Tra queste c’è Feiti, atleta bulgara che vestirà ancora la maglia amaranto nella prossima stagione, proseguendo un percorso di crescita che ha già regalato importanti soddisfazioni. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la giovane giocatrice farà parte del roster guidato da coach Cugliandro, tecnico che ancora una volta ha dimostrato il proprio fiuto nello scovare talenti destinati a lasciare il segno. Una scoperta che, in poco tempo, ha saputo trasformarsi in una risorsa preziosa per la squadra reggina.

Arrivata in punta di piedi, con la voglia di imparare e migliorarsi giorno dopo giorno, Feiti ha saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e delle compagne grazie a dedizione, sacrificio e una costante crescita tecnica e caratteriale. Un percorso che l’ha portata a vivere da protagonista una delle pagine più belle della storia recente della Reggio BIC: la conquista dell’EuroCup. La conferma nel segno del futuro Quel trionfo europeo rappresenta solo il primo capitolo di una storia che sembra avere ancora molto da raccontare. La società amaranto crede fortemente nelle qualità della giovane bulgara e nella sua capacità di diventare, stagione dopo stagione, una delle protagoniste del basket in carrozzina internazionale. La conferma di Feiti è anche un segnale chiaro della filosofia che da anni contraddistingue la Reggio BIC: investire sui giovani, valorizzare il talento e creare un ambiente in grado di trasformare le potenzialità in certezze. Un modello che ha permesso al club reggino di passare, nel giro di pochi anni, da ambiziosa realtà italiana a punto di riferimento del panorama europeo. Per Feiti sarà una nuova stagione di sfide, emozioni e crescita. Per la Reggio BIC, invece, è la conferma di aver scelto ancora una volta la strada giusta: quella che guarda al futuro senza dimenticare il presente, continuando a costruire una squadra competitiva e ricca di prospettive. La giovane promessa bulgara è pronta a ripartire. Reggio l’aspetta, con la consapevolezza che il meglio potrebbe essere ancora tutto da scrivere.