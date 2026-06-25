Reggio Bic, colpo internazionale: arriva l’israeliano Shay Barbibay

La Reggio Bic mette a segno uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo annunciando l’ingaggio dell’atleta israeliano Shay Barbibay, giocatore di grande esperienza internazionale e già protagonista nei principali campionati europei. Un innesto di assoluto valore per la formazione biancoamaranto, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista della prossima stagione. Barbibay è un nome ben conosciuto anche dagli appassionati italiani: nel corso della sua carriera ha infatti lasciato il segno nel campionato italiano conquistando titoli e riconoscimenti individuali di prestigio.

L’ultimo confronto con la Reggio Bic risale alla passata EuroCup, competizione poi conquistata dalla formazione reggina. Da avversario ha potuto toccare con mano la crescita e le ambizioni del club calabrese, elementi che hanno contribuito alla sua scelta di sposare il progetto amaranto.

L’operazione rappresenta un ulteriore segnale del lavoro portato avanti in queste settimane dalla dirigenza e dal tecnico Antonio Cugliandro, che già nei mesi scorsi aveva annunciato di essere al lavoro per rinforzare il roster con profili di alto livello in grado di aumentare qualità ed esperienza.

Il curriculum di Barbibay parla da solo. Nella stagione 2020/21 ha conquistato il titolo NCAA con la UTA. Nel 2022/23 è approdato a Giulianova, contribuendo alla storica conquista del primo Scudetto della società e completando una straordinaria tripletta con Campionato Italiano, Coppa Italia e Supercoppa. In quella stessa stagione è stato nominato MVP del campionato. Dopo una seconda annata con il club abruzzese, nel 2024/25 si è trasferito a Cantù, dove ha nuovamente centrato il triplete vincendo Campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Nell’ultima stagione ha invece militato nel Gran Canaria, in Spagna, confermando il proprio valore anche a livello internazionale.

Le prime parole del nuovo acquisto testimoniano tutto l’entusiasmo per questa nuova avventura:

“Dopo aver giocato in diversi paesi e aver vinto importanti titoli nel corso della mia carriera, ho sentito che Reggio Calabria era il posto giusto per il mio prossimo passo. Fin dalle prime conversazioni con coach Cugliandro, ho percepito la sua fiducia in me e la sua visione di ciò che possiamo raggiungere insieme. Questa fiducia significa molto per me.”

“Un altro aspetto che mi ha colpito è stata l’atmosfera familiare che si respira nel club. Per me, il successo si costruisce su solide relazioni, duro lavoro e un impegno condiviso per migliorare ogni giorno. Volevo far parte di un ambiente in cui poter continuare a crescere, superare i miei limiti e dare il meglio di me.”

“Arrivo con grande motivazione e voglia di competere. Il mio obiettivo è aiutare questa squadra a vincere, rappresentare il club con orgoglio e continuare a raggiungere nuovi traguardi nella mia carriera. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, iniziare a lavorare con i miei compagni e cominciare insieme questo nuovo capitolo.”

L’arrivo di Barbibay conferma le grandi ambizioni della Reggio Bic, reduce da stagioni storiche culminate con la conquista dell’EuroCup e con l’accesso all’EuroCup 1. Un innesto di spessore internazionale che accende ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente e dei tifosi, pronti a sostenere una squadra che continua a guardare sempre più in alto.