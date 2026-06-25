Reggio, a Palazzo Alvaro la presentazione del nuovo laboratorio di Canto in Lingua Greca di Calabria

Riscoprire le radici più profonde del territorio attraverso la musica e la voce delle nuove generazioni è l’obiettivo del nuovo Laboratorio di Canto in Lingua Greca di Calabria, un importante progetto culturale realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso il Circolo Culturale “Apodiafazzi”, attivo da anni sul territorio metropolitano per il recupero e la valorizzazione della Lingua Greca di Calabria. Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa programmata per venerdì 26 giugno alle ore 10.00, presso la Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro. Il Laboratorio, che prenderà il via nei prossimi mesi, nasce come un invito aperto alla riscoperta e alla valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio metropolitano, con un focus particolare sui canti dei Greci di Calabria e sul coinvolgimento diretto di giovani cantanti locali.

Il Laboratorio rientra nell’ambito del progetto “La lingua greco-calabra: un balcone sul futuro”

Il Laboratorio rientra nell’ambito del progetto “La lingua greco-calabra: un balcone sul futuro”, le cui attività, iniziate a partire dal mese di gennaio 2026, prevedono anche l’istituzione di quattro sportelli linguistici periferici presso i comuni di Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo e Reggio Calabria, attualmente in corso di svolgimento. Il nuovo percorso formativo, che si terrà interamente presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, avrà una durata complessiva di tre mesi per un totale di 75 ore di lezione. Il programma didattico si articolerà attraverso tre macro-aree tematiche dedicate alla Storia del canto antico, alle Tecniche di composizione canore e testi di lingua grecanica, e infine al Canto e alla musica tradizionali. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il presidente del Circolo Culturale Culturale “Apodiafazzi”, Carmelo Nucera insieme ad alcuni degli esperti e dei docenti di canto in Greco di Calabria che si occuperanno direttamente di guidare i corsisti nelle attività del laboratorio oltre a un rappresentate della Città Metropolitana.