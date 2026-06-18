Reggina, “Lotito alla firma”. Sulla stampa nazionale le ultime da Roma: profili e budget. E c’è il nome del DG

L’ufficialità si avvicina. E più si avvicina, maggiori sono i dettagli che emergono. La Reggina è pronta a passare a Claudio Lotito e sul Corriere dello Sport spuntano ogni giorno nuovi elementi, alcuni di questi già anticipati su StrettoWeb in questi giorni. La firma è sempre quella di Daniele Rindone, giornalista originario di Reggio Calabria e sempre vicino alle sorti della Lazio e del suo Presidente. “Il closing per la società amaranto ieri era prevedibile tra oggi e domani a Roma, stando ad altre informazioni nel weekend. Sull’operazione è stata imposta la segretezza paranoide tipica degli affari di Lotito. L’acquisto della Reggina 24 ore fa era in fase di chiusura, si stavano predisponendo gli ultimi passaggi formali per la firma. Le carte sono sul tavolo. Lotito oggi a Roma incontrerà il sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro“ si legge sul nuovo quotidiano romano.

“Sarà Lotito a svelare il piano e l’organigramma societario, per lui è immaginabile un impegno diretto-indiretto come a Salerno” svela Rindone, che parla del figlio Enrico, “candidato ad un ruolo di spicco anche nella Reggina”. Spunta anche il nome del nuovo Direttore Generale: Andrea Gianni, che farebbe ritorno sullo Stretto dopo gli anni con Gallo. E’ un nome che circola da giorni ed è il primo nella lista del club amaranto. Gianni, oggi alla Lucchese, sempre DG, è un profilo di assoluta serietà, qualità, professionalità, con un curriculum esperto e una stima diffusa negli ambienti calcistici. E’ la conferma, una volta di più, della tipologia di profili verso cui ha intenzione di orientarsi la nuova proprietà, dopo anni nefasti e dirigenti silenti e trasparenti. Come DS, invece, il Corriere dello Sport conferma Antonello Laneri, di cui avevamo già scritto su StrettoWeb qualche giorno fa, anche se “attendeva una richiamata che non è ancora arrivata”.

Precisiamo che si tratta di nomi, idee, indiscrezioni, al momento, come già precisato nell’articolo qui di seguito. Non è cosa fatta, in alcun caso, ma – ribadiamo – denota la portata dei profili verso cui ci si vorrebbe orientare.

Anche rispetto alla cifra d’acquisto della società, conferme rispetto a quanto già anticipato dalla nostra redazione: “per l’acquisizione della società è previsto un investimento tra 1,5 e 2 milioni”. Sarebbero 1,2 per l’acquisto e qualche altro centinaio di migliaia di euro per i debiti, per un totale di circa 1,8. “Ne servono 2,5-3 per costruire una squadra da promozione“ è invece l’indiscrezione di Rindone in merito al budget che si spenderà per stravincere il campionato di Serie D.