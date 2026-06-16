Reggina, il Corriere dello Sport conferma l’inizio dell’era Lotito

La notizia che da giorni tiene banco nel panorama calcistico reggino trova oggi una consacrazione definitiva sulle pagine nazionali. Il Corriere dello Sport, storico quotidiano sportivo di riferimento della Capitale, ha acceso i riflettori sulla trattativa che porterà la Reggina a cambiare proprietà, certificando con autorevolezza che l’acquisizione da parte di Claudio Lotito è ormai una realtà a un passo dal traguardo. Quando una testata di tale prestigio nazionale dedica ampio spazio a una vicenda locale, significa che la fase delle speculazioni è terminata per lasciare spazio all’ufficialità.

Daniele Rindone: il cronista che unisce i due mondi

A firmare l’articolo è Daniele Rindone, una delle firme più stimate del giornalismo sportivo romano. Il merito di Rindone non è solo quello di essere un inviato di caratura nazionale che segue la Lazio da una vita, ma risiede nella sua profonda conoscenza del tessuto sociale e calcistico reggino. Essendo lui stesso originario di Reggio Calabria, Rindone possiede una “doppia chiave di lettura“: da un lato conosce le dinamiche e le strategie del patron della Lazio, dall’altro comprende perfettamente cosa significhi per la città e per i tifosi amaranto questo delicato passaggio di consegne. La sua analisi, quindi, non è solo tecnica, ma carica di una sensibilità territoriale che rende il suo racconto particolarmente aderente alla realtà.

Rindone svela anche le cifre e conferma che Lotito sta rilevando la Reggina per poco meno di 2 milioni di euro complessivi, in cui sono compresi anche i debiti della vecchia società che Lotito si accollerà. A Ballarino riconoscerà una cifra di 1,2 milioni di euro per il passaggio di proprietà. Così il catanese tornerà in Sicilia chiudendo il cerchio in positivo con la Reggina: dopo tre anni disastrosi, non avrà rimesso un centesimo.

La parola fine sulle “chiacchiere” mediatiche

La ricostruzione fornita dal Corriere dello Sport giunge come una conferma definitiva delle indiscrezioni già anticipate nelle scorse settimane da Stretto Web. Mentre sul panorama mediatico si sono susseguite voci, ipotesi poco concrete e manovre estemporanee — come quelle legate alla anonima figura di Matt Rizzetta, trascinata dal DG Giuseppe Praticò alla disperata ricerca di un incarico — la nostra testata ha mantenuto una linea di estrema prudenza e veridicità a fronte di chi, da oltre un mese, dà per fatta quest’operazione mai realmente presa in considerazione da Ballarino, per l’assenza delle minime garanzie economiche a supporto.

Oggi, il pezzo di Rindone mette finalmente a tacere il rumore di fondo. Quella che per noi era un’analisi basata su fonti e riscontri puntuali, diventa ora una certezza consacrata dalla stampa nazionale: la trattativa per l’acquisizione della società amaranto, sulla base di circa due milioni di euro, è in via di definizione. Il closing è questione di giorni, segnando il tramonto definitivo delle ipotesi fumose e l’alba di un nuovo corso che, grazie al lavoro giornalistico serio e puntuale, era già stato anticipato correttamente sulle nostre pagine.