Reggina, i primi dossier di Cannizzaro in attesa dell’arrivo di Lotito: sopralluogo a Granillo e Sant’Agata. E c’è Armando Calveri | VIDEO

Nei giorni scorsi la Reggina ha cambiato proprietà: una società riconducibile a Claudio Lotito ha acquisito le quote di maggioranza da Nino Ballarino. Ora, la tifoseria attende l’arrivo dell’imprenditore romano sullo Stretto: insieme al Sindaco e al proprietario uscente terrà una conferenza stampa nei prossimi giorni. L’obiettivo di Francesco Cannizzaro, dopo l’incessante e lungo lavoro di intermediazione di questi mesi tra cedente e compratore, è quello di mettere la nuova proprietà nelle condizioni di poter utilizzare al meglio le due strutture principali riconducibili al club: lo stadio Granillo, di proprietà del Comune, e il centro sportivo Sant’Agata, di proprietà della Città Metropolitana.

Il Sindaco, nella giornata odierna, ha effettuato un sopralluogo nelle due strutture, come si evince da un video pubblicato sui social. La notizia è che, tra le figure presenti insieme al primo cittadino, c’è Armando Calveri, reggino di nascita e oggi segretario generale della Lazio. La situazione sui campi da gioco è critica. Il manto erboso è danneggiato, abbandonato da tempo, e serviranno diverse settimane affinché si possa tornare a una parvenza di normalità. Cannizzaro questo lo sa e il sopralluogo di oggi va in questa direzione. Venerdì sera, al ritorno da Roma dopo la firma di Lotito, ha dichiarato che si sarebbe occupato immediatamente di queste due strutture, che ha lui il compito di supervisionare essendo di proprietà dei due enti, Comune e Metrocity.