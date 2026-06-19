“Reggina e Lazio, Lotito al bivio finale?”: il Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi ospite di un programma biancoceleste

Questa sera, alle ore 21, il Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi sarà ospite di un canale biancoceleste, “Passione Lazio”, per parlare chiaramente della vicenda riguardante Claudio Lotito, ormai prossimo ad acquisire la Reggina. Non è un mistero, però, che coi tifosi della Lazio l’imprenditore sia arrivato ai ferri corti, a tal punto che i tifosi biancocelesti gli chiedono a gran voce un passo indietro. Della possibilità di una cessione del club romano, ne ha parlato lo stesso Peppe Caridi in un video sul canale di StrettoWeb nella giornata odierna (in basso).

Ora, ospite di “Passione Lazio”, insieme a Paolo Mellucci, il Direttore di StrettoWeb parlerà di questa questione, all’interno del contenitore video dal titolo “Lotito tra Lazio, Reggina e politica. E’ l’ora della scelta finale?”. Il programma andrà in onda alle ore 21 sul canale Youtube “Passione Lazio”.