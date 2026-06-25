Reggina, Cirillo: “Lotito? Una bellissima notizia. Lo conosciamo tutti, ha intenzioni serie”

Bruno Cirillo, indimenticato ex difensore della Reggina, ha commentato l’imminente arrivo di Claudio Lotito alla guida del club amaranto. Nel corso di una lunga intervista a news.superscommesse, in cui ha affrontato tanti argomenti legati al calcio italiano e al futuro della Nazionale, Cirillo ha parlato anche con entusiasmo e fiducia di Lotito alla Reggina: “con tutto il rispetto per la Serie D, che è un campionato competitivo e complicato, vedere la Reggina tra i dilettanti fa male. Ormai sono due anni che per pochi punti gli amaranto non riescono a tornare tra i professionisti. Si tratta di una situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi”.

Poi ha aggiunto: “quella di Lotito è una bellissima notizia. Si tratta di un presidente che conosciamo tutti e che ha sicuramente intenzioni serie. Il suo interesse per la Reggina può portare importanti benefici, in primis il ritorno del club in Serie C. Il percorso potrebbe essere simile a quello della Salernitana. Tutti ci auguriamo un futuro del genere per questo club”.