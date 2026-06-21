Referendum Gratteri: “il no vince a Catanzaro e perde a Reggio Calabria, vuol dire che abbiamo lavorato bene”

Il tema del referendum sulla riforma della giustizia e le sue ricadute territoriali è stato al centro dell’intervento del procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ospite del Festival Trame di Lamezia Terme. Un passaggio che ha subito catalizzato l’attenzione è stato il riferimento ai risultati del voto nei diversi distretti giudiziari calabresi, letti dal magistrato come un segnale significativo anche sul rapporto tra cittadini e istituzioni. Gratteri ha infatti richiamato l’esito del referendum in Calabria, sottolineando una differenza tra i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria, interpretandola come indicativa dell’efficacia dell’azione giudiziaria sul territorio.

“Il no ha vinto a Catanzaro”: le parole di Gratteri sul referendum giustizia

Nel suo intervento pubblico, riportato integralmente, il procuratore ha dichiarato: “il referendum sulla riforma della Giustizia il no ha vinto nel distretto di Catanzaro, il no ha perso nel distretto di Reggio Calabria. Vuol dire, anche, che noi nel distretto di Catanzaro abbiamo lavorato bene. Nel senso che non solo abbiamo fatto indagini ma abbiamo dato, soprattutto, speranza alla gente”.

La continuità nella procura di Catanzaro e il ruolo del procuratore Curcio

Nel proseguimento del suo intervento al Festival Trame, Gratteri ha voluto soffermarsi sulla figura del procuratore di Catanzaro, Curcio, sottolineandone il ruolo di continuità nell’azione giudiziaria del distretto.“Questo trend sta continuando. Il procuratore Curcio è più riservato di me. E’ timido, è un magistrato molto preparato, perbene, lo vedete di meno in televisione o sui giornali, ma vi assicuro che fa le stesse cose che facevo io. C’è una continuità alla procura di Catanzaro. State tranquilli, fidatevi, continuate ad andare a trovarlo, a denunciare. Le forze dell’ordine sono di qualità. Continuate ad avere fiducia, non facciamo come il gambero, non torniamo indietro. Non siete soli. Usurati, estorti, andate a denunciare, fidatevi, Curcio è una persona perbene“, ha detto Gratteri.

Fiducia nella giustizia e contrasto alla criminalità organizzata

Nel suo intervento, il procuratore ha ribadito più volte l’importanza della fiducia nel sistema giudiziario e nella sua capacità di protezione dei cittadini, con un riferimento diretto alle vittime di reati come estorsioni e abusi. “Continuate a credere nella giustizia e ad avere fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine”, ha aggiunto. “Non abbiamo e non avete alternativa. La ‘ndrangheta non è un’alternativa alle forze dell’ordine e alla magistratura”, ha sottolineato Gratteri.

Festival Trame di Lamezia Terme come cornice del dibattito sulla giustizia

L’intervento si è svolto nell’ambito del Festival Trame di Lamezia Terme, evento che negli anni si è consolidato come spazio di confronto su temi legati alla legalità, alla giustizia e al contrasto alle mafie. In questo contesto, le parole di Gratteri hanno assunto un significato ancora più ampio, intrecciando il dibattito sul referendum giustizia con quello sulla fiducia nelle istituzioni e sulla percezione della presenza dello Stato nei territori più esposti alla criminalità.