Rapina a Rizziconi, il sindaco Giovinazzo: “fatto gravissimo, ma lo Stato è presente sul territorio” | INTERVISTA

Rizziconi è ancora scossa dall’episodio criminale che ha colpito luna nota gioielleria del luogo, teatro di una grave rapina. Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb hanno fatto tappa nella cittadina reggina all’indomani dell’accaduto, portando all’attenzione dei cittadini gli sviluppi delle indagini e le dichiarazioni del primo cittadino, Alessandro Giovinazzo. Il sindaco ha colto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, lodandone la straordinaria tempestività nell’intervento.

Un plauso alle autorità locali e alla collaborazione tra commissariati

Durante l’intervista, il sindaco ha voluto sottolineare la qualità della collaborazione istituzionale, rivolgendo un riconoscimento speciale al Questore e ai dirigenti dei Commissariati di Gioia Tauro e Taurianova, i quali hanno operato in sinergia per portare avanti le indagini. La rapidità e l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine a Rizziconi sono state evidenziate come esempio concreto di presenza dello Stato sul territorio.

“Si è trattato di un fatto gravissimo”

Il primo cittadino ha commentato l’accaduto con parole chiare e decise, sottolineando sia la gravità dell’episodio che la prontezza della risposta istituzionale. “Si è trattato di un fatto gravissimo – ha dichiarato il sindaco – ma la risposta delle istituzioni è stata immediata. Lo Stato c’è ed è presente sul territorio”. Con questa dichiarazione, Giovinazzo ha voluto rassicurare la comunità sulla capacità delle istituzioni di garantire sicurezza e legalità, ribadendo l’importanza del coordinamento tra le diverse forze di polizia locali.

La comunità reagisce all’episodio

La rapina alla gioielleria ha scosso profondamente cittadini e commercianti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle aree urbane della Calabria. Il sindaco ha sottolineato come episodi di questo genere richiedano risposte immediate e una presenza costante delle istituzioni per tutelare le attività economiche e la serenità dei residenti. La tempestività dell’intervento e l’efficace coordinamento tra i commissariati sono stati indicati come elementi fondamentali per riportare fiducia nella sicurezza cittadina.

Il ruolo dello Stato sul territorio

La dichiarazione di Giovinazzo evidenzia un messaggio chiaro: la collaborazione tra forze dell’ordine a Rizziconi, Questura e Commissariati è cruciale per contrastare fenomeni criminali e garantire la tutela della comunità. L’episodio, seppur grave, è stato gestito con prontezza, offrendo un esempio tangibile di come lo Stato possa farsi sentire anche nei piccoli centri, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia dei cittadini. L’attenzione ora resta concentrata sugli sviluppi delle indagini, mentre la comunità segue da vicino il lavoro delle autorità, consapevole che la tempestività e la collaborazione tra istituzioni rappresentano la migliore risposta agli episodi di criminalità.