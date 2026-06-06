Randagismo a Rende, Rossella Gallo: “serve un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini”

Il consigliere comunale Rossella Gallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle – Sinistra per Rende, ha presentato un’interrogazione sul fenomeno del randagismo nel territorio comunale, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo su una problematica che interessa diverse aree della città e che richiede interventi strutturati e coordinati. Nell’interrogazione vengono richiamate le segnalazioni relative alla presenza di branchi di cani vaganti in vari quartieri di Rende, in particolare nelle zone di Villaggio Europa e Quattromiglia, dove molti cittadini manifestano preoccupazione per la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

L’iniziativa consiliare punta a promuovere un approccio equilibrato e responsabile, capace di coniugare tutela degli animali, prevenzione del randagismo e serenità dei residenti. Tra i temi affrontati vi sono il rafforzamento delle attività di sterilizzazione e microchippatura, la promozione delle adozioni, le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono e il coinvolgimento delle scuole in percorsi educativi dedicati al rispetto degli animali.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla necessità di rafforzare il coordinamento tra Comune, ASP, Polizia Municipale, associazioni animaliste e volontari, così da costruire strumenti più efficaci di monitoraggio e gestione del fenomeno. Il servizio di accalappiamento è, infatti, di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, motivo per cui viene sollecitato un confronto costante tra Comune e ASP per migliorare la gestione degli interventi sul territorio. Nell’interrogazione si chiede inoltre se l’Amministrazione intenda valutare la realizzazione di un canile comunale o di una struttura sanitaria/rifugio sul territorio di Rende, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento più vicino ai cittadini e facilitare i percorsi di adozione.

Uno dei punti centrali dell’iniziativa riguarda infine la proposta di predisporre un Regolamento comunale per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Secondo Rossella Gallo, il tema potrebbe rappresentare un’importante occasione di lavoro condiviso all’interno delle commissioni consiliari competenti, coinvolgendo istituzioni, associazioni e professionalità del settore per costruire uno strumento moderno, equilibrato e utile alla città.