Raduno abusivo di acquascooter tra Calabria e Basilicata: multato l’organizzatore

La Guardia Costiera di Maratea ha interrotto l’evento non autorizzato con oltre 30 partecipanti tra Scalea e Maratea. Sanzione da più di 2.000 euro dopo gli accertamenti partiti dai social

acquascooter
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La guardia costiera di Maratea ha multato per oltre 2.000 euro l’organizzatore di un raduno non autorizzato di acquascooter, oltre 30 provenienti dall’area compresa tra Scalea e Maratea , tra il Tirreno cosentino e la costa lucana. I partecipanti si erano riuniti senza le preventive comunicazioni previste per legge, violando le specifiche ordinanze che disciplinano questo genere di manifestazioni in mare. Il raduno non autorizzato è stato dunque interrotto. I militari del Circomare di Maratea sono risaliti all’organizzatore via social, intercettando i contenuti promozionali dell’evento. L’operazione rientra nel dispositivo Mare e laghi sicuri della Guardia costiera che nel territorio di competenza dell’ufficio circondariale, in pochi giorni, ha condotto a quattro sanzioni amministrative per violazioni riconducibili all’utilizzo degli acquascooter.

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