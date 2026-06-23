Raduno abusivo di acquascooter tra Calabria e Basilicata: multato l’organizzatore

La guardia costiera di Maratea ha multato per oltre 2.000 euro l’organizzatore di un raduno non autorizzato di acquascooter, oltre 30 provenienti dall’area compresa tra Scalea e Maratea , tra il Tirreno cosentino e la costa lucana. I partecipanti si erano riuniti senza le preventive comunicazioni previste per legge, violando le specifiche ordinanze che disciplinano questo genere di manifestazioni in mare. Il raduno non autorizzato è stato dunque interrotto. I militari del Circomare di Maratea sono risaliti all’organizzatore via social, intercettando i contenuti promozionali dell’evento. L’operazione rientra nel dispositivo Mare e laghi sicuri della Guardia costiera che nel territorio di competenza dell’ufficio circondariale, in pochi giorni, ha condotto a quattro sanzioni amministrative per violazioni riconducibili all’utilizzo degli acquascooter.