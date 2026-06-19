“R-Estate a Pellaro e dintorni”, il 20 giugno la presentazione del calendario degli eventi. E c’è una novità sul depuratore

La Pro Loco Reggio Sud APS nel quindicesimo anno di attività, da sempre impegnata nella tutela e promozione del territorio, presenta

Sabato 20 giugno dalle ore 19:00, presso il Salone del Centro Civico “C. Cardea” a Pellaro (RC) il Calendario eventi estivi, in virtù del progetto: “R-Estate a Pellaro e dintorni” realizzato con la partecipazione e collaborazione di tante associazioni del territorio, che si prefigge il fine di ravvivare e creare eventi turistici affinché tutti possano venire nella periferia a sud della città.

“In questi anni siamo stati annoverati con Pro Loco EcoGreen e ci teniamo a far notare come le tante battaglie di sensibilizzazione per la cittadinanza e le azioni intraprese rendendo pulito il litorale e non solo, in quanto ci siamo occupati sin dal 2011 della balneazione, in quanto insiste nel nostro territorio di competenza da Bocale a San Gregorio, il sito denominato “Pellaro Lume” dove è interdetta la balneazione, sia per norma regionale sia per divieto di balneazione con ordinanza sindacale dal 2014, in quanto lo scarico del depuratore di Pellaro, convogliava lì, la sua condotta di sversamento di acque depurate. – spiega la Pro Loco – Oggi constatiamo con soddisfazione che le nostre battaglie intraprese con denunce e segnalazioni per la salvaguardia della salute pubblica, hanno fatto il suo corso.

Sono stati rimossi i grossi tubi sulla battigia grazie all’insediamento del Presidente della IV circoscrizione Giuseppe Cantarella che ha richiesto subito un’interlocuzione con il Sindaco Francesco Cannizzaro che si è prontamente recato sul luogo per verificare lo stato dell’arte, per poi intraprendere subito le dovute azioni. Si provvederà successivamente a ridimensionare il depuratore. Abbiamo atteso tanto questo bel traguardo!!

Plaudiamo per l’ascolto e l’attenzione del Primo Cittadino a cui rinnoviamo gli auguri, Riconfermandoci “le sentinelle” del territorio che continueremo a stare al fianco dell’amministrazione per promuovere e tutelare i nostri luoghi!“.

“Nella stessa giornata dopo la presentazione del Progetto: “ R-Estate a Pellaro e dintorni” a cura del Giornalista Giuseppe Livoti e con la presenza del Presidente Provinciale Unpli Calabria Rocco Deodato, al Consigliere Concetta Romeo ed al Vice Presidente f.f. della Pro Loco Reggio Sud , Paolo Cogliandro, seguirà un’altra delle attività natura culturale, promossa per anni dalla Pro Loco che è la “Festa della Musica” evento internazionale arrivato alla 32^edizione con ha per tema “LA VOCE DEI LUOGHI”.

Quest’anno la Festa della Musica vuole mettere l’accento sull’importante contributo che le corali hanno dato e continuano a dare in tutta Italia ai luoghi della musica, valorizzando le caratteristiche culturali e le tradizioni di ogni singolo territorio.

Si esibirà il Coro Polifonico Reggino “Cantate Domino” diretto dal Maestro Fabio Mandarino. La serata terminerà con un buffet a base di prodotti tipici calabresi grazie al contributo di alcuni commercianti pellaresi, che ci sostengono da anni ed al quale rivolgiamo anticipatamente i nostri ringraziamenti“, conclude la Pro Loco.