Psicosette e manipolazione mentale, a Roma un confronto organizzato da Tilde Minasi | DETTAGLI

Riportare al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema delle psicosette e della manipolazione psicologica e mentale, dando voce alle vittime e sollecitando una più chiara tutela normativa. È questo l’obiettivo della conferenza stampa “Oltre il silenzio delle vittime. Psicosette: allarme sociale e riconoscimento del reato di manipolazione mentale”, in programma il 24 giugno 2026, dalle 10.00 alle 12.00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato. L’iniziativa è promossa dal Senatore Tilde Minasi, in collaborazione con Manisco World, e gode del patrocinio dell’associazione Giornaliste Italiane.

Il tema si inserisce in un contesto parlamentare già attivo: è infatti all’esame della Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge n. 1496, volta a introdurre nell’ordinamento una specifica fattispecie di reato per la manipolazione psicologica e mentale. La senatrice Minasi, componente della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), è tra i proponenti del disegno di legge.

Il ruolo delle associazioni e il percorso istituzionale

Nel percorso di sensibilizzazione, Manisco World ha svolto un ruolo di interlocuzione istituzionale, sollecitando l’attenzione sul fenomeno e richiamando la necessità di colmare un vuoto normativo che incide sulle vittime e sulle famiglie. Al centro dell’iniziativa vi è il riconoscimento di forme di abuso psicologico spesso invisibili ma altamente impattanti, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela.

Dopo i saluti istituzionali della senatrice Tilde Minasi e della senatrice Erika Stefani, componente della 2ª Commissione permanente Giustizia, interverranno esperti del mondo accademico, giuridico e criminologico.

Anna Maria Giannini , professoressa ordinaria di Psicologia generale e Psicologia giuridica e forense alla Sapienza Università di Roma

, professoressa ordinaria di Psicologia generale e Psicologia giuridica e forense alla Sapienza Università di Roma Vincenzo Dionisi , avvocato, che relazionerà sulla proposta di legge

, avvocato, che relazionerà sulla proposta di legge Sergio Caruso , criminologo e direttore scientifico del Master di Criminologia della Calabria

, criminologo e direttore scientifico del Master di Criminologia della Calabria Giorgia Bagnasco, avvocato e legale di Manisco World

A moderare i lavori sarà la giornalista Fabrizia Arcuri, responsabile della comunicazione dell’associazione promotrice. Particolarmente significativa sarà la testimonianza di Virginia Melissa Adamo, presidente di Manisco World, impegnata da anni nella tutela e nel supporto alle vittime di psicosette e nella sensibilizzazione pubblica e istituzionale sul fenomeno.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto istituzionale e civile, in cui l’ascolto delle vittime si intreccia con l’analisi psicologica, giuridica e sociale del fenomeno. Al centro del dibattito vi sarà la necessità di riconoscere la portata delle dinamiche di manipolazione che incidono su libertà personale, autodeterminazione e dignità, rafforzando gli strumenti normativi e culturali di prevenzione e contrasto.