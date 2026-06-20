Pride a Palermo, migliaia in corteo per le vie della città

Migliaia di persone di ogni età stanno partecipando al Pride a Palermo 2026, una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni nel capoluogo siciliano. Un corteo imponente, attraversato da colori, musica e simboli politici e sociali, che sta animando le strade della città con un forte messaggio di visibilità e rivendicazione dei diritti. L’evento, che si snoda lungo il centro urbano, sta registrando una grande partecipazione trasversale, con famiglie, giovani e associazioni provenienti da diversi contesti sociali. La manifestazione si conferma così un appuntamento centrale per la comunità LGBTQ+ e per chi sostiene politiche di inclusione e diritti civili.

Il corteo del Pride attraversa via Roma diretto ai Cantieri Culturali della Zisa

Il cuore della manifestazione è il lungo corteo che sta attraversando via Roma, diretto verso i Cantieri Culturali della Zisa, uno dei principali poli culturali della città. In testa alla sfilata si trovano ragazze in moto e un gruppo di persone con disabilità in carrozzina, a sottolineare il carattere inclusivo dell’evento. La partecipazione è ampia e variegata, con una forte presenza di famiglie con bambini che assistono e prendono parte al percorso. Il Pride si sviluppa come un grande momento collettivo, in cui la dimensione festiva si intreccia con quella politica e sociale, trasformando le strade di Palermo in uno spazio di espressione pubblica.

Lo slogan del Pride 2026: “Liberiamo il desiderio”

A caratterizzare l’edizione 2026 del Pride di Palermo è lo slogan scelto dagli organizzatori: “Liberiamo il desiderio”. Un messaggio che sintetizza il senso della manifestazione e che richiama il tema della libertà individuale e collettiva. La parola d’ordine dell’evento si inserisce nel solco delle precedenti edizioni, ma con un’enfasi particolare sulla possibilità di esprimere identità, affettività e diritti senza discriminazioni. Un concetto che attraversa tutto il corteo e che si riflette nelle diverse forme di partecipazione.