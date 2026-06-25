Presunto arsenale sepolto a Croce Valanidi, Klaus Davi: “se ne parla da anni negli ambienti della ’Ndrangheta”

“Negli ambienti della ‘Ndrangheta se ne parla da anni, ma non si è mai trovato né, a dire il vero, cercato. Un vero e proprio arsenale sarebbe (e ribadiamo il condizionale) seppellito da oltre cinque anni a Croce Valanidi, quartiere collinare di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito, le armi (kalashnikov, pistole semiautomatiche, revolver, fucili automatici, lupare) si troverebbero in prossimità di quella che fu l’abitazione di un noto affiliato del posto morto nel 2024”. Lo afferma in una nota inviata alla stampa, Klaus Davi.

“Non è escluso – secondo le ricostruzioni di Davi – che si trovi in un’area confinante fra i terreni appartenenti allo storico affiliato e quelli ascrivibili ad altre persone totalmente ignare della vicenda. Pochi mesi prima di morire, l’armiere della ‘Ndrangheta avrebbe confidato ad alcuni fidati amici che l’arsenale si sarebbe potuto rinvenire in quella zona. Tesi tutta da verificare, ma il tam tam nella ‘Ndrangheta è partito irrefrenabile. Tutte ipotesi. Certo è che il soggetto in questione, dopo essere uscito dal carcere, sarebbe entrato in rotta di collusione coi vertici della cosca Ficara Latella. Li accusava di non aver provveduto a sostenerlo nei lunghi periodi di detenzione (30 anni) e che si sarebbero smarcati da lui una volta uscito dal carcere, abbandonandolo al suo destino. L’affiliato in questione avrebbe messo in conto anche una possibile azione del clan contro di lui: “ma se vengono sappiano che sono pieno di armi”, avrebbe confidato a stretti conoscenti. Ipotesi tutte da verificare e da vagliare nelle sedi opportune. La cosa sicura è che il soggetto e il potente clan Ficara Latella la storia era finita a torte in faccia. Il dato che emerge è che qualcuno desidera che questo fantomatico arsenale venga dissotterrato. Perché si vuole che la ‘legge’ lo trovi? Chi si ha l’intenzione di colpire? Quali segreti nasconde questa vicenda? E ancora, sarà vero che lo avesse ‘seppellito’ proprio lui o magari è stato qualcun altro?” conclude Davi.