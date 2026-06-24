Premio Donna 2026, Antonella Cortese premiata a Cetraro per legalità e memoria

La dott.ssa Antonella Cortese, psicologa, pedagogista e scrittrice, sarà insignita del prestigioso “Premio Donna 2026 – Legalità e Memoria”, giunto alla sua IV edizione. La cerimonia è in programma il prossimo 29 giugno presso la Sala Convegni di Palazzo del Trono, a Cetraro. L’iniziativa è promossa dall’ARCA APS ETS con la collaborazione della Pro Loco di Cetraro e rappresenta un importante momento di riflessione sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile, valorizzando donne che si sono distinte nel proprio percorso professionale e umano. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Cetraro, prof. Giuseppe Aieta, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso tematiche sociali di grande attualità e rilevanza.

Il riconoscimento conferito alla dott.ssa Cortese premia anni di attività professionale, culturale e divulgativa dedicata alla promozione della parità di genere, alla prevenzione della violenza contro le donne, al contrasto del bullismo e di ogni forma di discriminazione. Attraverso il suo lavoro come psicologa e pedagogista, Antonella Cortese ha incontrato negli anni studenti, famiglie, associazioni e istituzioni, portando avanti percorsi di sensibilizzazione e formazione finalizzati alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla tutela della dignità della persona.

Nel corso della manifestazione, la dott.ssa Cortese presenterà anche il suo libro “Quando l’amore uccide”, un’opera che affronta con sensibilità e competenza il tema della violenza nelle relazioni affettive, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una delle più gravi emergenze sociali del nostro tempo. “Sono profondamente onorata di ricevere questo premio – afferma Antonella Cortese – Nel mio percorso professionale e umano ho sempre cercato di dare voce a chi vive situazioni di fragilità, promuovendo la cultura del rispetto e della prevenzione. La violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni si combattono soprattutto attraverso l’educazione, la consapevolezza e l’impegno quotidiano. Questo riconoscimento rappresenta per me uno stimolo a continuare su questa strada”.

Tra le personalità premiate sarà presente anche la dott.ssa Stefania Castricone, segretario generale SINAFI e tra le prime donne ad aver indossato la divisa della Guardia di Finanza. L’evento si preannuncia come un significativo momento di confronto e condivisione, nel quale istituzioni, associazioni e cittadini saranno chiamati a riflettere insieme sui valori della legalità, della memoria e della responsabilità sociale.