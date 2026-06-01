Premio al mare di Custonaci, Savarino: “riconoscimento al lavoro svolto per l’ambiente”

“Il riconoscimento conferito da Legambiente e Touring Club Italiano alla città di Custonaci rappresenta il giusto premio per un percorso fondato su politiche attente di gestione ambientale e di valorizzazione del territorio costiero. Come assessorato abbiamo sostenuto, e continueremo a sostenere, la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico, nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse naturali costituisce una priorità strategica per lo sviluppo della nostra Isola”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando l’inserimento della località del Trapanese tra gli otto Comuni italiani che riceveranno una targa con menzione speciale venerdì prossimo a Venezia.

“Questo importante risultato – prosegue l’assessore – è anche il frutto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Fonte, che ha saputo investire con continuità nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione delle coste e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile. Quando le istituzioni collaborano con una visione condivisa e una buona capacità amministrativa, i risultati arrivano e vengono riconosciuti anche a livello nazionale”. “La sfida della transizione ecologica richiede interventi concreti capaci di coniugare crescita, sostenibilità e tutela del patrimonio paesaggistico e marino. È in questa direzione che occorre continuare a investire, promuovendo modelli di sviluppo in grado di guardare al futuro con responsabilità, visione e attenzione alle nuove generazioni”, conclude Savarino.