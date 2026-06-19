Premio 100 Petali per Maria Callas: Il Teatro Cilea diventa ambasciatore della tradizione teatrale della città di Reggio Calabria | FOTO E VIDEO

Oggi, 19 giugno, il Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria riceve in consegna il premio 100 Petali per Maria Callas. Nel foyer del Teatro, il consigliere comunale Paolo Bilardi ha riportato alla luce un tesoro nascosto, una pagina di storia forse dimenticata. Un’onorificenza prestigiosa che ha visto il nostro Teatro accanto alle prestigiose istituzioni teatrali italiane. Il momento si è trasformato in un’occasione per compiere un viaggio nella memoria collettiva della città, partendo dal 1951, anno che segnò uno dei momenti più significativi della rinascita culturale della nostra città dopo il periodo della restaurazione post bellica.

Il 28 febbraio di quell’anno, il Teatro F. Cilea, restituito alla città dopo gli interventi di restauro, inaugurava una nuova stagione lirica destinata a entrare nella storia. A calcare quel palcoscenico fu Maria Callas. La cronaca dell’epoca racconta l’entusiasmo di una comunità che vedeva, nel ritorno della grande musica, non soltanto un evento artistico ma il segno tangibile di una città che tornava a vivere.

“Questo riconoscimento – ha sottolineato Bilardi durante la cerimonia – non appartiene soltanto a un teatro, ma all’intera città“. Parole che richiamano il senso più profondo dell’iniziativa: custodire la memoria per costruire il futuro. Il Premio 100 petali per Maria Callas assume dunque il valore di una testimonianza storica prima ancora che istituzionale. Ricorda che il Teatro Cilea è stato protagonista di una stagione culturale straordinaria e che Reggio Calabria possiede un’eredità artistica di livello Nazionale, spesso poco raccontata ma ancora capace di parlare al presente.

Questa eredità affida a tutti noi la responsabilità di custodire, raccontare e valorizzare le meraviglie della nostra terra, la profondità della sua storia e i tesori che ancora attendono di essere pienamente riscoperti. La storia del Teatro Cilea racconta di una comunità che ha saputo riconoscere nella cultura uno strumento di crescita e di identità. Non è casuale che il richiamo del Consigliere Bilardi cada proprio sull’“Aida”, opera nella quale Verdi intreccia simbolicamente la gloria degli uomini e la fragilità del tempo. Nella celebre scena trionfale, il loto e l’alloro diventano immagini di armonia e vittoria, simboli che oggi possono rappresentare anche la sfida di una città chiamata a coniugare memoria e innovazione, tutela del patrimonio e costruzione del futuro.