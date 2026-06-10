PPM Multiservizi, Filt Cgil e Filcams Cgil al Sindaco di Palmi: “nomine basate su merito e competenze”

Il futuro della PPM Multiservizi entra tra le prime questioni poste all’attenzione del neo sindaco di Palmi. La Filt Cgil e la Filcams Cgil rivolgono al primo cittadino i “più sinceri auguri di buon lavoro per il delicato incarico che i cittadini gli hanno affidato, nella consapevolezza che le sfide che attendono la nuova amministrazione richiederanno visione, responsabilità e capacità di assumere decisioni nell’interesse dell’intera comunità. Tra le priorità che meritano un’attenzione immediata vi è certamente il futuro della PPM Multiservizi, azienda che rappresenta un presidio fondamentale per l’erogazione dei servizi pubblici locali e che garantisce occupazione a numerosi lavoratori e alle loro famiglie”.

Al centro dell’intervento delle organizzazioni sindacali c’è la prossima nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Per Filt Cgil e Filcams Cgil si tratta di una scelta destinata a pesare non solo sugli equilibri amministrativi, ma anche sulla qualità dei servizi pubblici locali e sulle prospettive occupazionali dei lavoratori. La Filt Cgil e la Filcams Cgil ritengono che “la prossima nomina del Consiglio di Amministrazione non possa essere considerata una semplice scelta politica o di appartenenza. La PPM Multiservizi necessita di una governance autorevole, competente e indipendente, composta da figure che possiedano comprovata esperienza nella gestione aziendale, nella programmazione dei servizi pubblici e nelle relazioni industriali”.

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali chiedono alla nuova amministrazione comunale un segnale chiaro e inequivocabile: “le nomine devono essere effettuate esclusivamente sulla base del merito, delle competenze e della capacità di produrre risultati concreti, superando logiche di spartizione e criteri estranei all’interesse pubblico. La credibilità del nuovo corso amministrativo passerà anche dalla capacità di assicurare alla PPM Multiservizi una guida all’altezza delle sfide future. Servono amministratori in grado di dialogare con le organizzazioni sindacali, valorizzare il patrimonio professionale dei lavoratori e costruire un piano industriale capace di garantire sviluppo, investimenti e certezze occupazionali”.

Filt Cgil e Filcams Cgil annunciano che vigileranno sull’evoluzione della vicenda, ribadendo la centralità dell’azienda per i servizi pubblici locali e per la tutela dei lavoratori impiegati nella società. Le organizzazioni sindacali vigileranno affinché “le aspettative dei lavoratori non vengano disattese e continueranno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare l’azienda, tutelare i livelli occupazionali e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. Al neo Sindaco rinnoviamo gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il cambiamento atteso dalla città trovi concreta attuazione anche nelle scelte che riguarderanno il futuro della PPM Multiservizi e dei suoi lavoratori”, si chiude la nota firmata da Pasquale Laganà, responsabile Tpl di Filt Cgil Calabria, e Valerio Romano, segretario generale di Filcams Cgil.