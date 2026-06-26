PPE, Manfred Weber apre il meeting di Catania: “Sicilia decisiva per futuro Europa e Mediterraneo”

“La Sicilia è al centro del Mediterraneo e il suo contributo è decisivo per il futuro dell’Europa. Per questo è fondamentale continuare il confronto sul ruolo dell’Isola e dell’Italia nell’Unione europea. Guardare al futuro del Mediterraneo dal punto di vista della Sicilia è una prospettiva chiave”. È il video messaggio inviato dal presidente del Gruppo PPE al Parlamento europeo, Manfred Weber, in apertura del meeting “Le Città e il Mediterraneo – Catania al Centro”, promosso da Forza Italia al Porto di Catania su iniziativa dell’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione azzurro al Parlamento UE.

Weber ha rivolto un particolare ringraziamento all’azzurro Falcone

Nel videomessaggio, Weber ha rivolto un particolare ringraziamento all’azzurro Falcone: “caro Marco, sei la voce della Sicilia in Europa, sei la voce di Catania in Europa e stai facendo un lavoro incredibile per rappresentare al meglio la tua terra. Insieme agli amici di Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, siete anche la voce dell’Europa in Italia e state rafforzando il ruolo italiano all’interno del Partito Popolare Europeo”. Il leader del PPE ha infine incoraggiato i partecipanti a proseguire il percorso di confronto avviato a Catania “per costruire una visione condivisa sul futuro del Mediterraneo, della Sicilia e dell’Europa”.

Nel corso dei panel di venerdì al porto di Catania sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del Tribunale dei Minori di Catania Roberto Di Bella, il sostituto procuratore generale di Catania Ignazio Fonzo, il presidente della comunità di Sant’Egidio a Catania Emiliano Abramo, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente di Ance Catania Rosario Fresta, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, il presidente del consiglio comunale etneo Sebastiano Anastasi, i presidenti degli Ordini degli ingegneri e degli Architetti, Mauro Scaccianoce e Alessandro Amaro.