Poste Italiane emette un francobollo dedicato all’Arma dei Carabinieri: simbolo di protezione, fiducia e continuità tra le generazioni

Poste Italiane comunica che il 5 giugno 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I Valori sociali”, dedicato all’anniversario dell’Arma dei Carabinieri, del valore della tariffa B pari a 1,30 €, accompagnato da un chiudilettera. Tiratura: duecentomilasedici esemplari di francobollo e trentatremilatrecentotrentasei esemplari di chiudilettera.

Foglio: ventiquattro esemplari di francobollo e quattro esemplari di chiudilettera posizionati ai quattro angoli, più la riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa. Il progetto grafico del francobollo e del chiudilettera è a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ottimizzato e stampato in rotocalcografia dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, in chiave stilizzata, un carabiniere in alta uniforme che guarda verso l’alto, simbolo del legame con i valori etici e spirituali che guidano la sua missione e della tensione verso il futuro. Con il braccio teso offre la mano a una giovane figura che lo segue: rappresenta un invito a camminare insieme verso un futuro condiviso, per costruire una società migliore e più sicura. La composizione è avvolta da uno sfondo raffigurante il profilo stilizzato delle linee di costa delle regioni Calabria e Sicilia, realizzato nelle tinte rosso e blu, che evocano con fierezza i colori dell’Arma dei Carabinieri. Completano il francobollo le legende “MONUMENTO AL CARABINIERE – REGGIO CALABRIA” e “PER LA GENTE TRA LA GENTE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Reggio Calabria Centro. È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it.

Il discorso del Gen. C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri sull’emissione del francobollo

“L’emissione di un francobollo dedicato al Monumento al Carabiniere di Reggio Calabria rappresenta un significativo riconoscimento a un’opera d’arte di alto valore civico, simbolico e identitario per la comunità reggina, destinato a rafforzare il legame con l’Istituzione più amata dagli italiani. Un francobollo che assume un carattere speciale per la città e l’intero territorio calabrese, poiché coincide con il 212° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri”. Lo afferma il Gen. C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

“Le celebrazioni del 5 giugno costituiscono un appuntamento di altissimo valore identitario: occasione in cui l’Arma rinnova solennemente i propri valori fondanti, rende onore ai Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere e riafferma il legame profondo con il Paese e con i cittadini che ogni giorno serve”.

“Quest’anno, per la prima volta, la cerimonia si svolgerà non nella Capitale, ma in una sede periferica: Reggio Calabria. Una scelta dal forte significato simbolico, che traduce in gesto concreto la volontà dell’Istituzione di essere sempre più vicina alle comunità e di valorizzare la capillarità della propria presenza su tutto il territorio nazionale”.

“Il monumento, primo del genere realizzato in città, creato dall’artista Luigi Citarrella, rappresenta un segno tangibile di riconoscenza verso tutti i Carabinieri che, in questa terra, hanno servito lo Stato con dedizione e spirito di servizio, anche fino all’estremo sacrificio: un omaggio all’Arma, presidio costante di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini”.

“La sua collocazione in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Lungomare Falcomatà – il “chilometro più bello d’Italia” – in uno spazio dedicato ai Caduti di Nassiriya, conferisce ulteriore significato all’iniziativa, unendo arte, bellezza, memoria, cittadinanza attiva e identità nazionale: simbolo di una Reggio che ricorda, partecipa e guarda al futuro”.

“La statua, realizzata in bronzo, raffigura un Carabiniere accanto a un bambino, a simboleggiare protezione, fiducia, speranza e continuità tra generazioni. Lo sguardo rivolto verso lo Stretto di Messina assume un significato ancora più profondo, unendo idealmente Calabria e Sicilia e testimoniando la presenza silenziosa ma costante dell’Arma, in due terre segnate da un rilevante tributo di sangue e servizio nel tempo”.

“Il francobollo, frutto della collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, quale mezzo di comunicazione e testimonianza, valorizza e diffonde a livello nazionale il significato storico e simbolico del monumento, fissando nella memoria collettiva un simbolo di servizio, legalità e appartenenza: valori identitari dell’Istituzione”.