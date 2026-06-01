Poste Italiane: EDUFinTOUR Impresa arriva a Reggio Calabria con un incontro su finanza, famiglia e continuità aziendale | DETTAGLI

Reggio Calabria ospita la terza tappa di EDUFinTOUR Impresa, l’appuntamento di Poste Italiane dedicato a imprese e famiglie, con il patrocinio di Unioncamere e in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. L’incontro è in programma giovedì 4 giugno alle ore 15:45, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio, in via Tommaso Campanella 22. Al centro del confronto ci saranno argomenti dedicati a microimprenditori, artigiani e liberi professionisti.

Il convegno, dal titolo “Impresa e famiglia – dalle scelte di oggi alla continuità di domani”, propone un percorso integrato che mette in relazione finanza imprenditoriale e finanza personale, offrendo una panoramica sui fattori che influenzano la stabilità di oggi e la continuità futura. Dalla gestione degli assetti aziendali al budget familiare, fino al ruolo degli investimenti e alla pianificazione del passaggio generazionale, l’incontro approfondirà i passaggi chiave per prevenire criticità, sostenere la crescita e trasmettere valore alle nuove generazioni con un approccio divulgativo e pratico.

Poste Italiane mette a disposizione un’ampia offerta di contenuti dedicati all’educazione finanziaria sul sito posteitaliane.it, accessibili gratuitamente in diversi formati: podcast, videopillole, guide interattive e un ampio glossario, di oltre 500 vocaboli, che fornisce un utile supporto per agevolare la fruizione dei contenuti presenti nelle varie sezioni. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile, che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.