Porto di Tremestieri, Basile incontra Rizzo: “andremo al Ministero delle Infrastrrutture”

Il Porto di Tremestieri torna al centro dell’agenda istituzionale di Messina. Il sindaco Federico Basile ha comunicato l’esito di un incontro con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, convocato per fare il punto sul completamento dell’infrastruttura. La notizia più rilevante per la città riguarda il prossimo passaggio: la settimana prossima il confronto si sposterà a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, dove sarà proseguito l’iter istituzionale sugli interventi programmati. L’obiettivo dichiarato è accelerare i passaggi necessari per portare a compimento un’opera considerata strategica per la viabilità e per lo sviluppo del territorio. Il tema non riguarda soltanto il futuro dello scalo, ma l’intero assetto della mobilità cittadina. Il completamento del Porto di Tremestieri è infatti legato da anni alla gestione dei flussi di attraversamento dello Stretto, al traffico pesante e alla necessità di alleggerire la pressione viaria su alcune aree urbane di Messina.

L’incontro tra Basile e Rizzo

A rendere noto il nuovo passaggio è stato lo stesso sindaco di Messina, che ha riferito dell’incontro con Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Al centro del confronto, lo stato dell’opera e la necessità di seguire da vicino i prossimi passaggi amministrativi e tecnici.

Basile ha dichiarato: “Incontro con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, per fare il punto sul completamento del Porto di Tremestieri. Nel corso dell’incontro abbiamo sentito telefonicamente il Commissario straordinario, Francesco Di Sarcina, condividendo l’esigenza di accelerare i passaggi necessari per portare a compimento un’opera fondamentale per la viabilità e lo sviluppo del territorio. La prossima settimana saremo a Roma, al Ministero Infrastrutture, per proseguire il confronto istituzionale e seguire da vicino l’iter degli interventi programmati”.

Le parole del primo cittadino confermano la volontà di mantenere alta l’attenzione sull’infrastruttura, coinvolgendo i diversi livelli istituzionali chiamati a seguire il completamento dell’opera.

Il ruolo del commissario straordinario Francesco Di Sarcina

Nel corso dell’incontro, il sindaco Federico Basile e il presidente Francesco Rizzo hanno sentito telefonicamente anche il commissario straordinario Francesco Di Sarcina. La presenza, seppur a distanza, del commissario conferma la centralità del coordinamento istituzionale nella fase attuale.

Il confronto telefonico ha permesso di condividere l’esigenza di accelerare i passaggi necessari per il completamento del Porto di Tremestieri. È proprio questo il nodo operativo indicato dal sindaco: non lasciare che l’iter rallenti e presidiare ogni fase degli interventi programmati.

Il coinvolgimento del commissario straordinario rappresenta un elemento importante perché l’opera richiede un raccordo costante tra amministrazione comunale, autorità portuale, struttura commissariale e governo nazionale. La prossima tappa al Ministero delle Infrastrutture si inserisce in questa cornice.

Perché il Porto di Tremestieri è strategico per Messina

Il Porto di Tremestieri viene definito dal sindaco un’opera fondamentale per la viabilità e lo sviluppo del territorio. Il suo completamento è considerato decisivo per migliorare l’organizzazione dei flussi di traffico e per rafforzare il sistema infrastrutturale della città.

A Messina, il tema della mobilità è strettamente legato alla presenza degli approdi, alla circolazione dei mezzi e alla gestione del traffico verso e dallo Stretto. In questo quadro, il completamento del Porto di Tremestieri rappresenta un passaggio atteso, con ricadute potenzialmente rilevanti sulla qualità della viabilità cittadina.

L’opera è anche una leva di sviluppo. Una infrastruttura portuale completata e pienamente funzionale può incidere sulla capacità del territorio di organizzare meglio i collegamenti, sostenere le attività economiche e ridurre le criticità legate alla mobilità urbana.

La prossima settimana confronto a Roma al Ministero delle Infrastrutture

Il passaggio politico e istituzionale più importante è fissato per la prossima settimana, quando Basile ha annunciato la presenza a Roma, al Ministero Infrastrutture. L’obiettivo sarà proseguire il confronto istituzionale e seguire da vicino l’iter degli interventi programmati.

La tappa ministeriale assume un peso rilevante perché porta il dossier Porto di Tremestieri sul tavolo nazionale. Dopo l’incontro con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il contatto con il commissario straordinario, il confronto al ministero servirà a verificare i prossimi passaggi e a sostenere la necessità di accelerare.

Per la città di Messina, la questione resta centrale: il completamento dell’opera è atteso come una risposta concreta a una delle criticità infrastrutturali più importanti del territorio.

L’obiettivo: accelerare l’iter degli interventi programmati

Il messaggio del sindaco è chiaro: bisogna accelerare. Il verbo scelto da Basile sintetizza la fase attuale del dossier, nella quale non basta più confermare la strategicità dell’opera, ma occorre accompagnare i passaggi necessari verso il completamento.

Il confronto istituzionale dovrà quindi concentrarsi sull’iter degli interventi programmati, cioè sul percorso che deve portare alla conclusione dell’infrastruttura. L’amministrazione comunale intende seguirlo da vicino, insieme agli altri soggetti competenti.

La prospettiva indicata è quella di un lavoro coordinato tra Comune di Messina, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, commissario straordinario e Ministero delle Infrastrutture, con l’obiettivo di superare gli ostacoli e portare a compimento il Porto di Tremestieri.

Un dossier decisivo per viabilità e sviluppo del territorio

Il nuovo passaggio istituzionale conferma che il Porto di Tremestieri resta uno dei dossier più importanti per Messina. La sua realizzazione completa è collegata a esigenze concrete: migliorare la viabilità, sostenere lo sviluppo del territorio e rafforzare il sistema dei collegamenti.

L’incontro tra Basile e Rizzo, il contatto con Di Sarcina e la prossima missione a Roma rappresentano tappe di un percorso che l’amministrazione vuole presidiare direttamente. Il sindaco ha indicato la necessità di accelerare, ponendo il completamento dell’opera tra le priorità dell’azione istituzionale.