Porto di Gioia Tauro, completati gli interventi necessari all’esercizio delle attività di alaggio e varo

Prosegue l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nel percorso di potenziamento e diversificazione delle attività operative del porto di Gioia Tauro. In un’ottica di piena collaborazione istituzionale con l’Autorità Marittima, l’Ente guidato dal presidente Paolo Piacenza ha concluso i lavori di riqualificazione delle infrastrutture e degli arredi della Darsena Marinai d’Italia – tratto M3 – e della banchina di Ponente – nel tratto II – atti a consentire l’avvio delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nel Porto di Gioia Tauro.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del programma di valorizzazione delle aree portuali

L’intervento, individuato in sinergia con la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e con lo S.P.I.S.A.L. – ASP di Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore tassello del programma di valorizzazione delle aree portuali e di ampliamento dei servizi offerti dallo scalo, con l’obiettivo di incrementarne l’operatività e garantire standard sempre più elevati di sicurezza. Ed infatti, con i lavori di cui trattasi, e con l’Ordinanza n. 30/2026, firmata in data odierna dal Presidente Paolo Piacenza che regolamenta le attività di esecuzione del servizio, viene riattivata la possibilità di svolgere attività di alaggio e varo nel Porto di Gioia Tauro, attività che, pur fondamentale per lo sviluppo dell’offerta commerciale, non era più possibile svolgere dal 2024.

Le opere eseguite consentiranno di ottimizzare le attività a supporto delle piccole unità navali presenti nella Darsena Marinai d’Italia, destinata ai servizi tecnico-nautici e alle imbarcazioni di supporto alle operazioni portuali, oltre a favorire una gestione più funzionale delle operazioni rivolte alle grandi navi che transitano e operano lungo il canale portuale di Ponente. Grazie a questi interventi, il porto di Gioia Tauro rafforza ulteriormente la propria capacità di offrire servizi diversificati e infrastrutture adeguate alle esigenze operative dello scalo, confermando il percorso di crescita e sviluppo intrapreso dall’Autorità di Sistema Portuale per sostenere la competitività e l’efficienza del principale hub transhipment del Mediterraneo.

“Con il completamento di questi interventi – dichiara il presidente Paolo Piacenza – continuiamo a investire nel miglioramento dell’operatività e della sicurezza del porto di Gioia Tauro, rispondendo concretamente alle esigenze rappresentate dall’Autorità Marittima e dagli operatori del settore. La riqualificazione della Darsena Marinai d’Italia e della banchina di Ponente consente di riavviare le attività di alaggio e varo, ampliando la gamma dei servizi che il porto è in grado di offrire. Si tratta di opere che, pur riguardando specifiche aree operative dello scalo, contribuiscono a rafforzarne complessivamente la funzionalità, confermando l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale nel promuovere uno sviluppo infrastrutturale costante, capace di sostenere la crescita e la competitività del porto di Gioia Tauro nel panorama logistico-marittimo internazionale”.