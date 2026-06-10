Ponte sullo Stretto, Vannacci dopo l’inchiesta: “se qualcuno ha sbagliato, paghi. Ma l’opera va fatta”

“Riguardo al Ponte sullo Stretto, secondo me, alla fine è importante realizzare un’infrastruttura. Se poi c’è qualcuno che deve pagare, paghi. Bloccare ogni volta un’infrastruttura quando invece è fondamentale per il progresso economico del Paese, non mi sembra il caso. Mi riferisco non solo al Ponte sullo Stretto. Giudichiamo chi ha sbagliato, ma intanto facciamo il Ponte“. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a Otto e mezzo su La7, rispondendo a una domanda relativa all’inchiesta sul Ponte.