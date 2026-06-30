Ponte sullo Stretto, Sudano: “con Salvini investimenti decisivi per Calabria e Sicilia”

“Con il ministro Matteo Salvini al Mit, in Calabria sono stati programmati investimenti per oltre 35 miliardi di euro, di cui più di 13 miliardi già finanziati. Non ci sono precedenti simili nella storia di questa regione, mai così tante opere messe in cantiere e non è un caso che anche il presidente Occhiuto ne abbia riconosciuto il merito e l’attenzione per la Calabria, a partire da quanto fatto per la riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica su cui il Governo è arrivato a stanziare ben 3,8 miliardi di euro procedendo in maniera spedita con le progettazioni“. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Calabria Valeria Sudano.

“Senza dimenticare – prosegue – l’impegno del ministro per l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale della linea Battipaglia-Reggio Calabria, l’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria adeguata ai più performanti standard per il trasporto ferroviario anche delle merci, l’adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria jonica nella tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme-Catanzaro Lido, il potenziamento di Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello e ancora le opere collaterali e di collegamento al Ponte sullo Stretto di Messina che crediamo sia un’opera di sviluppo e crescita non solo per la Calabria ma anche per la Sicilia e per tutto il Paese. Questi sono fatti concreti che bastano a certificare un impegno straordinario da parte del ministro Salvini per la Calabria, con infrastrutture attese da anni dai nostri cittadini e che sappiamo miglioreranno i collegamenti, la viabilità interna e la vita di intere comunità”. “La Lega – conclude Sudano – continua a lavorare per la Calabria e per tutti i territori che vogliamo continuare a servire con investimenti concreti in grado di risolvere criticità che abbiamo ereditato dai governi precedenti quando nulla è stato fatto per permettere alla Calabria di crescere e competere come merita”.