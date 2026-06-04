Ponte sullo Stretto, Schifani: “sarà un’opera che ci unirà sempre di più al resto del Paese”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto dal parco archeologico di Tindari durante la cerimonia del premio “La Sicilia che racconta”, ha richiamato il valore simbolico e strategico del Ponte di Messina, indicandolo come un’opera capace di avvicinare la Sicilia al resto d’Italia e di contrastare il senso di marginalità. Nel suo intervento, Schifani ha anche affrontato il tema dell’emigrazione giovanile, definendo una sconfitta la necessità per molti ragazzi di lasciare la regione.

Schifani parla del Ponte di Messina al premio “La Sicilia che racconta”

Il Ponte di Messina torna al centro del dibattito politico siciliano attraverso le parole del presidente della Regione, Renato Schifani. Dal parco archeologico di Tindari, dove è intervenuto durante la cerimonia del premio “La Sicilia che racconta”, Schifani ha espresso l’auspicio di poter celebrare un giorno anche la realizzazione dell’opera.

Il passaggio più rilevante del suo intervento riguarda il significato attribuito al ponte: non soltanto una grande infrastruttura, ma un collegamento destinato a rafforzare il rapporto tra la Sicilia e il resto del Paese. Nelle parole del presidente, l’opera viene presentata come uno strumento di unione, solidarietà e superamento della marginalizzazione percepita.

“Speriamo un giorno di poter anche celebrare la realizzazione del Ponte di Messina. Sarà un’opera che ci unirà sempre di più al resto del Paese, un ponte che ci aiuterà a essere più solidali e farci sentire meno marginalizzati perché non lo siamo”.

Il Ponte di Messina come simbolo di unione con il Paese

Nel suo intervento, Renato Schifani ha insistito sul valore del Ponte di Messina come infrastruttura in grado di unire la Sicilia al resto dell’Italia. Il presidente della Regione ha descritto l’opera come un passaggio capace di incidere non solo sulla mobilità, ma anche sulla percezione stessa dell’isola nel contesto nazionale.

Il riferimento al sentirsi “meno marginalizzati” richiama uno dei temi storicamente più presenti nel dibattito siciliano: la distanza, fisica e simbolica, dal resto del Paese. Per Schifani, il ponte rappresenterebbe un’opera capace di ridurre questa distanza e di rafforzare il senso di appartenenza della Sicilia alla comunità nazionale.

La frase pronunciata a Tindari colloca quindi il Ponte sullo Stretto dentro una narrazione più ampia, legata allo sviluppo, alla coesione e alla necessità di dare alla Sicilia strumenti adeguati per superare isolamento e divari.

Da Tindari un messaggio politico e identitario

La cornice del parco archeologico di Tindari conferisce al messaggio di Schifani anche un valore identitario. Durante la cerimonia del premio “La Sicilia che racconta”, il presidente ha collegato il tema del Ponte di Messina alla rappresentazione di una regione che vuole sentirsi parte piena del Paese e non periferia.

Il riferimento alla Sicilia che racconta se stessa si intreccia con l’idea di una Sicilia che chiede infrastrutture, opportunità e riconoscimento. In questo quadro, il ponte viene evocato come opera concreta e insieme simbolica, capace di raccontare una regione che non vuole più sentirsi distante o penalizzata.

Schifani ha scelto dunque un contesto culturale e pubblico per tornare su un tema fortemente politico, parlando non solo di infrastrutture, ma anche di dignità territoriale e di futuro.

Il nodo dei giovani che lasciano la Sicilia

Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione Siciliana ha affrontato anche un altro tema centrale per l’isola: la partenza dei giovani. Schifani ha definito una sconfitta la scelta, spesso dettata dalla necessità, di lasciare la Sicilia per cercare altrove occasioni di lavoro, studio o realizzazione personale.

“Quando noi assistiamo a scelte di ragazzi che per necessità lasciano la nostra regione – continua – è una sconfitta per me, per Mimmo (Turano, assessore all’Istruzione ndr), per il sindaco perché non siamo riusciti a garantire la possibilità di un riscatto”.

Il presidente ha indicato questa dinamica come una responsabilità collettiva delle istituzioni, chiamando in causa anche Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione, e il sindaco. Il punto centrale è la necessità di garantire ai giovani siciliani una reale possibilità di riscatto all’interno della propria terra.

Emigrazione giovanile e riscatto della Sicilia

Il tema dell’emigrazione giovanile viene posto da Schifani come una delle questioni più urgenti per la Sicilia. Quando i ragazzi lasciano l’isola non per scelta libera, ma per necessità, secondo il presidente si registra un fallimento della capacità del territorio di offrire opportunità.

Il riferimento alla “possibilità di un riscatto” è particolarmente significativo. Schifani lega infatti il futuro della Sicilia alla capacità di trattenere le nuove generazioni, creando condizioni che permettano loro di costruire un percorso personale e professionale senza dover andare via.

In questo senso, il discorso sul Ponte di Messina e quello sui giovani non appaiono separati. Entrambi richiamano il bisogno di una Sicilia più connessa, più competitiva e più capace di offrire prospettive concrete.

Infrastrutture e opportunità al centro del futuro dell’isola

Le parole di Renato Schifani mettono insieme due dimensioni fondamentali: le grandi infrastrutture e le opportunità per i giovani siciliani. Il Ponte di Messina viene indicato come un’opera destinata ad avvicinare la regione al resto del Paese, mentre l’emigrazione giovanile viene descritta come una sconfitta da superare attraverso politiche capaci di creare riscatto.

Il messaggio lanciato da Tindari è dunque quello di una Sicilia che vuole ridurre le distanze e rafforzare le proprie possibilità di crescita. La realizzazione del ponte, nelle parole del presidente, avrebbe un valore non solo materiale ma anche sociale, perché contribuirebbe a far sentire l’isola meno marginalizzata.

Allo stesso tempo, la permanenza dei giovani diventa un indicatore decisivo della riuscita delle politiche regionali. Una Sicilia che riesce a trattenere i propri ragazzi è una Sicilia che offre futuro, lavoro e dignità.

Il messaggio di Schifani: una Sicilia meno marginalizzata e più solidale

L’intervento di Schifani al premio “La Sicilia che racconta” si chiude attorno a un’idea forte: la Sicilia non deve sentirsi marginalizzata, perché non lo è. Il Ponte di Messina, secondo il presidente della Regione, potrà contribuire a rafforzare questo messaggio, unendo l’isola al resto del Paese e rendendola più solidale.

La notizia politica sta proprio nel rilancio del valore dell’opera da parte del presidente della Regione Siciliana, in un contesto pubblico e simbolico come quello di Tindari. Accanto al ponte, resta il richiamo alla responsabilità istituzionale nei confronti dei giovani che lasciano la regione per necessità.

Il filo conduttore dell’intervento è la volontà di costruire una Sicilia più connessa, più attrattiva e più capace di offrire riscatto. Un obiettivo che, nelle parole di Schifani, passa sia dalle infrastrutture sia dalla capacità di garantire nuove opportunità alle generazioni più giovani.