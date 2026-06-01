Ponte sullo Stretto, pedaggio medio da 27,4 euro nel 2034: tutti i DATI ufficiali

Il Piano per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ”pur potendosi considerare adeguato nell’attuale fase di impostazione e avvio del progetto, richiede l’introduzione e il rafforzamento di alcuni presidi”. Lo scrive l’Autorità di regolazione dei trasporti nel ‘Parere al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulle tariffe di pedaggio per l’attraversamento del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Ponte sullo Stretto di Messina’. Nel documento vengono riportare le previsione delle variazioni tariffarie annuali dal 2034 al 2063, da cui emerge che la tariffa media annua a veicolo nel primo anno di apertura dell’infrastruttura sarà di 27,4 euro che salirà del 2% annuo arrivando a 48,7 euro nel 2063.