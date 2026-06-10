Ponte sullo Stretto, Morelli tira dritto: “il percorso va pienamente avanti”

“Osserviamo cosa valuterà la magistratura. Dal punto di vista puramente amministrativo non cambia assolutamente nulla, quindi il percorso va pienamente avanti. L’obiettivo è quello di realizzare la più importante infrastruttura del secolo, non per il meridione d’Italia, ma per il Paese e per l’Europa“. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo l’inchiesta avviata nell’ambito del progetto del ponte sullo Stretto. “Contrasto chi in questi mesi e anni ha sottolineato come ci siano delle divergenze tra l’Italia e l’Europa rispetto alla realizzazione di questa infrastruttura – ha spiegato -. Sottolineo come il ponte sullo Stretto di Messina sia stato inserito proprio dall’Europa nelle principali direttrici infrastrutturali che collegano il continente e quindi l’obiettivo comune del governo italiano e del governo europeo è di ottenere il risultato. È chiaro che – ha concluso – per un’opera così importante ci sono delle criticità che sono in fase di discussione e di soluzione”.