Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione. Il sindaco di Messina Basile: “confido nel lavoro della magistratura”

“Come sindaco della città di Messina seguo con attenzione le notizie emerse nelle ultime ore in merito all’indagine che coinvolge alcuni soggetti nell’ambito delle attività connesse al Ponte sullo Stretto. Confido nel lavoro della magistratura, che ha il compito di accertare i fatti e le eventuali responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento”, lo afferma Federico Basile. “Allo stesso tempo, ritengo sia importante evitare conclusioni affrettate: le indagini riguardano fatti che dovranno essere verificati e non possono trasformarsi in sentenze preventive. Prendo atto, inoltre, delle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha ribadito l’estraneità della società“, rimarca Basile.

“Il Ponte sullo Stretto rappresenta un tema di grande rilevanza per il futuro di Messina, della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno. Proprio per questo ogni passaggio deve svolgersi nel segno della massima trasparenza, della legalità e della correttezza amministrativa. È nell’interesse di tutti che venga fatta piena chiarezza sui fatti e che il confronto sul futuro di quest’opera continui a svilupparsi sulla base di elementi concreti e accertati”, conclude Basile.