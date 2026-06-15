Ponte sullo Stretto, il premier giapponese Takaichi spinge il progetto: “si realizzi al più presto”

La premier giapponese, dopo l’incontro con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, auspica una cooperazione economica rafforzata tra Italia e Giappone anche grazie al contributo delle imprese nipponiche

meloni Takaichi ponte stretto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il premier giapponese Sanae Takaichi auspica che il progetto del ponte sullo Stretto di Messinapossa realizzarsi al più presto“, facendo leva “su know-how ed esperienze del Giappone“. Lo ha detto nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del loro incontro oggi a Villa Pamphilj. Takaichi ha sottolineato che il progetto, “al quale partecipano anche imprese giapponesi“, può diventare “un grande progetto simbolo della cooperazione economica” tra Italia e Giappone.

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