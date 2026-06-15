Ponte sullo Stretto, il premier giapponese Takaichi spinge il progetto: “si realizzi al più presto”

Il premier giapponese Sanae Takaichi auspica che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina “possa realizzarsi al più presto“, facendo leva “su know-how ed esperienze del Giappone“. Lo ha detto nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del loro incontro oggi a Villa Pamphilj. Takaichi ha sottolineato che il progetto, “al quale partecipano anche imprese giapponesi“, può diventare “un grande progetto simbolo della cooperazione economica” tra Italia e Giappone.