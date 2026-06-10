Ponte sullo Stretto, faccia a faccia Ciucci-Bonelli a “L’Aria che tira” su La7: scontro su inchiesta, costi e futuro dell’opera

Il Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito nazionale nella diretta di L’Aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7condotto da David Parenzo. Nella puntata di oggi, il tema è stato affrontato attraverso il faccia a faccia tra Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, e Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e tra i più duri oppositori dell’opera. Il confronto arriva in una fase particolarmente delicata per il progetto, dopo le notizie sull’inchiesta giudiziaria che ha riportato l’attenzione pubblica su procedure, controlli e rapporti istituzionali legati alla realizzazione dell’infrastruttura. La presenza in trasmissione di due figure così distanti nelle posizioni ha trasformato il dibattito televisivo in un momento politico di forte tensione, con al centro non solo il destino del ponte, ma anche il modello di sviluppo immaginato per il Mezzogiorno.

Ciucci difende il percorso dell’opera

Nel confronto televisivo, la posizione di Pietro Ciucci si colloca nel solco già tracciato dalla Società Stretto di Messina: il progetto deve andare avanti e le verifiche istituzionali, compresi i controlli della Corte dei Conti, fanno parte del normale iter amministrativo. L’amministratore delegato ha più volte sostenuto, anche in precedenti interventi pubblici, che il calendario dell’opera tiene conto dei passaggi di legittimità previsti e che non ci sarebbe alcuna irregolarità nel percorso seguito.

La linea della società è chiara: il Ponte sullo Stretto di Messina viene presentato come un’infrastruttura strategica, non soltanto per Calabria e Sicilia, ma per l’intero Paese e per i collegamenti europei. In questa visione, l’opera dovrebbe rappresentare un salto di qualità per la mobilità, la logistica e la continuità territoriale, superando una separazione storica tra le due sponde dello Stretto.

Bonelli attacca: trasparenza, ambiente e soldi pubblici

Di segno opposto la posizione di Angelo Bonelli, che da tempo denuncia criticità tecniche, ambientali, economiche e procedurali. Alla vigilia del confronto, il leader di Europa Verde aveva già rilanciato su La7 accuse pesanti, parlando di deroghe ambientali e di documenti non firmati collegati alle procedure dell’opera. In un intervento televisivo del 9 giugno, Bonelli ha sostenuto che dietro la vicenda ci sarebbero in gioco 14 miliardi di soldi pubblici e ha chiesto perché non siano stati consegnati gli atti relativi alle interlocuzioni tra governo e Corte dei Conti.

Nel faccia a faccia con Ciucci, il tema della trasparenza diventa quindi il nodo politico principale. Per Bonelli, il Ponte non è una semplice infrastruttura contestata, ma il simbolo di una scelta sbagliata: un progetto giudicato vecchio, costoso, esposto a criticità sismiche e ambientali, e finanziato con risorse che, secondo Avs, dovrebbero essere destinate ad altre priorità del Sud, dalla sanità alle ferrovie, dalla scuola alla sicurezza del territorio.

Inchiesta Ponte, il dibattito si sposta sul piano politico

L’inchiesta sul Ponte sullo Stretto ha inevitabilmente alzato il livello dello scontro. Pur restando distinto il piano giudiziario da quello politico-amministrativo, il confronto pubblico si è concentrato sulle conseguenze che l’indagine può avere sull’immagine dell’opera e sulla fiducia dei cittadini nelle procedure adottate. Da parte dei sostenitori del progetto, l’argomento centrale resta la necessità di non fermare una grande infrastruttura sulla base di un’inchiesta ancora in corso. Da parte delle opposizioni, invece, l’indagine rafforza la richiesta di uno stop immediato, o quantomeno di una verifica radicale degli atti, dei costi e delle responsabilità. È in questa frattura che si inserisce lo scontro tra Ciucci e Bonelli, due posizioni difficilmente conciliabili e rappresentative delle opposte narrazioni sul Ponte. Bonelli blatera e apre il suo intervento in studio con un “mi aspetto che si dimetta” rivolto a Ciucci che prontamente risponde “mi dispiace deluderla ma non mi dimetto“, dopo aver chiarito che la Società Stretto di Messina è totalmente estranea all’inchiesta.

Costi, fondi pubblici e ruolo dell’Europa

Uno dei passaggi più sensibili riguarda il finanziamento dell’opera. Il Ponte sullo Stretto viene indicato dai suoi promotori come un’infrastruttura inserita nelle grandi direttrici europee dei trasporti, con un valore strategico che andrebbe oltre il perimetro nazionale. Per il governo e per la società concessionaria, questo elemento rafforza la legittimità del progetto e la necessità di portarlo a compimento.

Bonelli, al contrario, insiste sul peso dei fondi pubblici e sulla mancanza, a suo giudizio, di una nuova gara europea adeguata alla dimensione attuale dell’intervento. La critica politica si concentra sul fatto che il costo dell’opera ricadrebbe in larga parte sullo Stato, mentre il Sud continua a scontare ritardi infrastrutturali diffusi e carenze nei servizi essenziali. Per Avs, dunque, il problema non è soltanto il ponte in sé, ma la scala delle priorità scelte dal governo.

Ambiente e sicurezza restano i nodi più contestati

Accanto al tema economico, resta centrale quello ambientale. Le contestazioni riguardano l’impatto dell’opera sullo Stretto di Messina, un’area fragile dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e sismico. Le opposizioni chiedono chiarimenti sulle deroghe, sulle valutazioni aggiornate e sulle procedure seguite per autorizzare i passaggi più delicati del progetto. Nel confronto televisivo, questo aspetto assume un peso decisivo perché tocca uno dei punti più controversi dell’intera vicenda: la possibilità di conciliare una grande infrastruttura con la tutela di un territorio unico e complesso. La società Stretto di Messina difende la solidità del progetto e la compatibilità dell’opera con le norme vigenti, mentre Bonelli chiede di fermare un percorso che considera forzato e pericoloso.

Un faccia a faccia che riaccende lo scontro nazionale

La diretta di L’Aria che tira ha dato visibilità a uno scontro che va ben oltre il confronto tra due ospiti televisivi. Il Ponte sullo Stretto resta infatti una delle opere più divisive della politica italiana: per i favorevoli è il simbolo della modernizzazione del Paese, per i contrari è l’emblema di una scelta costosa, contestata e lontana dai bisogni reali del Mezzogiorno. Il faccia a faccia tra Pietro Ciucci e Angelo Bonelli conferma che il dibattito è destinato a rimanere acceso. L’inchiesta giudiziaria, le verifiche amministrative, il tema dei costi e le preoccupazioni ambientali continueranno a intrecciarsi in una partita politica di primo piano. E proprio la televisione, attraverso il confronto diretto, restituisce la fotografia di un Paese diviso tra l’idea di una grande opera da realizzare a ogni costo e la richiesta di fermarsi prima che il conto economico, ambientale e istituzionale diventi troppo alto.