Ponte sullo Stretto, Ciucci conferma i tempi: “Cipess entro giugno e lavori entro fine anno”

“Stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, dall’accordo di programma registrato dalla Corte dei Conti al parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. Stiamo lavorando con il Consiglio superiore dei lavori pubblici e siamo in contatto continuo e giornaliero con l’Europa, alla quale abbiamo fornito ulteriori informazioni e chiarimenti. Non c’è nessuna procedura di infrazione sul progetto Ponte. Tutta la macchina è in movimento e questo ci deve consentire di tornare al Cipess per una nuova delibera entro la fine di questo mese”. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, programma condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Se i tempi di registrazione della Corte dei Conti saranno quelli ordinari e se riusciremo a rispettare le scadenze che ci siamo dati, nell’ultimo trimestre del 2026 passeremo alla fase realizzativa. Questo significherà avviare sia la progettazione esecutiva sia le prime attività sul territorio: bonifiche belliche, indagini archeologiche, risoluzione delle interferenze, allestimento dei campi base e realizzazione delle prime opere richieste dai territori di Messina e Villa San Giovanni. Sono interventi che riguardano reti idriche, strade e illuminazione e che ci auguriamo possano essere percepiti dai cittadini come un primo effetto positivo di questa grande opera“, ha aggiunto Ciucci.