Polo SNA Calabria, aperte le iscrizioni al corso “Trasformazione digitale: gestione dei processi e supporto dell’IA”. Princi: “quasi 400 adesioni”

“Il forte interesse registrato per il corso base sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza artificiale, con quasi 400 adesioni, conferma il ruolo centrale della trasformazione digitale nei processi di innovazione amministrativa”. È quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, in occasione dell’avvio del corso “Trasformazione digitale: gestione dei processi e supporto dell’IA”, in programma nelle giornate del 2, 3, 9 e 10 luglio 2026. Il percorso formativo, della durata complessiva di 24 ore, è rivolto a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali della Calabria e mira a fornire strumenti operativi per la reingegnerizzazione dei servizi e l’innovazione dei modelli organizzativi, con approfondimenti sul regolamento eIDAS e sulle politiche europee in materia di identità digitale, interoperabilità e servizi pubblici digitali.

Secondo l’europarlamentare Princi, la Pubblica Amministrazione sta ormai riconoscendo la trasformazione digitale come una necessità strutturale, ma il cambiamento richiede un’evoluzione culturale oltre che tecnologica. “La Pubblica Amministrazione – prosegue l’On. Princi – riconosce ormai la trasformazione digitale come una necessità imprescindibile. Perché essa possa diventare una concreta opportunità di innovazione, occorre, tuttavia, superare l’idea che la digitalizzazione coincida con la mera introduzione di nuove tecnologie. Digitalizzare significa ripensare processi e modelli organizzativi, semplificare i procedimenti, migliorare la qualità dell’azione amministrativa e utilizzare in modo più efficiente le risorse pubbliche. In questo scenario, l’Intelligenza Artificiale rappresenta una risorsa strategica da governare con competenza e responsabilità”. Le attività didattiche saranno curate da docenti di elevato profilo accademico degli atenei calabresi e vedranno anche la partecipazione di un esperto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Competenze e capitale umano al centro del progetto

“Anche in questa occasione – evidenzia l’On. Princi – abbiamo voluto coniugare competenze accademiche, esperienza istituzionale e conoscenze operative, valorizzando le eccellenze del nostro territorio. Chi abita le istituzioni non ha bisogno solo di aggiornamenti tecnici: ha bisogno di strumenti per leggere il cambiamento e orientarlo. È questo – aggiunge – il senso del nostro investimento sul capitale umano della Calabria”.

Il Polo SNA Calabria nasce da una visione condivisa che coinvolge il presidente della Regione Roberto Occhiuto, l’europarlamentare Giusi Princi, il deputato e sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, la presidente della SNA Paola Severino e il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. Le iscrizioni al corso saranno aperte dalle 15:00 del 20 giugno 2026 fino alle 23:59 del 25 giugno 2026, tramite il link disponibile nella sezione dedicata al Polo SNA Calabria sul sito dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.