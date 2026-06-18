Polizia Municipale di Messina, via ai distaccamenti Nord e Sud

Un impegno assunto con la città che oggi trova concreta attuazione. Il sindaco Federico Basile ha firmato l’atto di indirizzo rivolto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale per l’istituzione di due distaccamenti territoriali permanenti nelle zone Nord e Sud di Messina, individuando le sedi operative rispettivamente nell’area Nord presso i locali di Ganzirri, già sede della Polizia Municipale, e nell’area Sud presso i locali della I Circoscrizione a Tremestieri. L’iniziativa rappresenta uno dei risultati più significativi del percorso di rafforzamento della Polizia Municipale avviato dall’Amministrazione comunale e reso possibile grazie al piano straordinario di assunzioni programmato negli ultimi anni.

“Avevamo assunto l’impegno di rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio e oggi manteniamo quella promessa con un intervento concreto e strutturale”, dichiara il sindaco Federico Basile. “L’apertura dei distaccamenti di Ganzirri e Tremestieri è il frutto di una visione organizzativa che punta a rendere il Corpo sempre più vicino ai cittadini e capace di rispondere con efficacia alle esigenze di una città che si sviluppa lungo un territorio vasto e articolato”, evidenzia.

Il primo cittadino richiama il percorso avviato dall’Amministrazione già nel 2022

Il primo cittadino richiama il percorso avviato dall’Amministrazione già nel 2022: “abbiamo messo in campo un piano di assunzioni strutturato e senza precedenti che ha consentito l’immissione in servizio di 100 unità a tempo indeterminato, oltre a ulteriori risorse a tempo determinato. Si tratta di una delle più importanti operazioni di rafforzamento dell’organico nella storia recente del Corpo di Polizia Municipale. Un investimento sulle persone che oggi sta producendo risultati tangibili per la città”. L’arrivo dei nuovi agenti permette infatti di consolidare l’assetto organizzativo del Corpo garantendo una distribuzione più efficiente delle risorse operative e una presenza costante anche nelle aree più distanti dal centro cittadino.

“I nuovi distaccamenti consentiranno di ridurre i tempi di intervento, incrementare il controllo del territorio, rafforzare le attività di prossimità e migliorare la percezione di sicurezza urbana nelle zone Nord e Sud della città”, aggiunge Basile. “Parliamo di un servizio che sarà più vicino ai quartieri, ai villaggi, alle frazioni, alle attività commerciali e ai cittadini, con benefici concreti sotto il profilo dell’efficienza e della qualità delle risposte offerte dall’Amministrazione”. L’atto di indirizzo dispone ora l’avvio delle procedure tecnico-amministrative e organizzative necessarie all’attivazione delle due sedi operative, compresa la definizione del piano di assegnazione del personale e dei mezzi e l’esecuzione degli eventuali adeguamenti logistici.

“Stiamo costruendo una Polizia Municipale più moderna, più forte e maggiormente radicata sul territorio. Le assunzioni e l’apertura dei nuovi distaccamenti sono tasselli della stessa strategia: investire sulle risorse umane e sull’organizzazione per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e una presenza istituzionale costante in ogni parte della città”, conclude il Sindaco.