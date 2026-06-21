Polistena, nasce il progetto di Ambulatorio Solidale del Lions Club “Brutium”

In un contesto segnato da difficoltà crescenti nell’accesso al diritto alla salute, tra liste d’attesa, carenza di servizi territoriali e fragilità economiche, i soci del Lions Club Polistena “Brutium” annunciano la nascita del progetto dell’Ambulatorio Solidale, un’iniziativa pensata per offrire un supporto concreto a persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il progetto nasce su proposta del socio onorario Don Pino Demasi e della Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie, in un territorio – quello calabrese – segnato da criticità strutturali del sistema sanitario.

La recente cessazione dell’esperienza di Emergency a Polistena ha inoltre lasciato un vuoto significativo, avvertito con preoccupazione dalla comunità locale. In questo scenario, il Lions Club si propone di mettere a disposizione competenze e professionalità sanitarie dei propri soci, affiancati da altri professionisti esterni, per garantire prestazioni gratuite o a condizioni agevolate. L’Ambulatorio Solidale sarà articolato in diverse branche specialistiche, tra cui cardiologia, dermatologia, ginecologia, odontoiatria, otorino e pediatria, con la possibilità di ampliare l’offerta grazie al contributo di ulteriori specialisti.

Il progetto si fonda anche su un’iniziativa di raccolta fondi già avviata: il Lions Club ha infatti deliberato e consegnato il ricavato del concerto di beneficenza organizzato nel mese di gennaio, destinandolo alle prime fasi di realizzazione dell’ambulatorio. Secondo il presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa: “I Lions – dichiara il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa – sono chiamati a leggere i bisogni del territorio e a rispondere con progettualità, competenza e spirito di servizio. L’Ambulatorio Solidale rappresenta una risposta concreta alle fragilità che incontriamo ogni giorno. Vogliamo essere vicini alle persone che vivono momenti di difficoltà e contribuire a garantire quel diritto alla salute che la nostra Costituzione riconosce come fondamentale.”

Anche il presidente dell’XI Circoscrizione Lions, Enzo Mollica, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Questo progetto – afferma il Presidente dell’XI Circoscrizione Lions, Enzo Mollica – incarna perfettamente l’essenza del lionismo: servire la comunità mettendo a disposizione professionalità, tempo e competenze. L’Ambulatorio Solidale a cui i Lions contribuiranno in modo determinante, può diventare un modello virtuoso di collaborazione tra volontariato, professionisti e territorio, dimostrando che la solidarietà organizzata è capace di generare risposte efficaci ai bisogni reali delle persone.”

Figura centrale del progetto è Don Pino Demasi, descritto come riferimento morale e civile del territorio, impegnato nella promozione della giustizia sociale e nella difesa delle fasce più deboli della popolazione. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere le prime fasi operative del progetto, con l’intento di trasformare la solidarietà in azioni concrete.

Il Lions Club Polistena “Brutium” lancia infine un appello alle istituzioni, alle associazioni, ai professionisti e ai cittadini affinché sostengano l’iniziativa e contribuiscano alla creazione di una rete solidale sul territorio. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il diritto alla salute, ribadendo che deve restare un diritto universale e non un privilegio, soprattutto in contesti caratterizzati da fragilità sociali ed economiche.