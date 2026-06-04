Polistena, la Cittadella dello Sport prende forma: il sindaco Tripodi annuncia l’arrivo di un maxi finanziamento | VIDEO

Un finanziamento di 1.200.000 euro per Polistena, unico comune della provincia di Reggio Calabria a poter godere dei fondi del bando Sport e Periferie 2025. I fondi saranno destinati all’implementazione di una tribuna coperta e della pista d’atletica leggera, in versione paralimpica, dello stadio “Elvio Guida”. Il sindaco Michele Tripodi, attraverso un post social, ha annunciato: “finanziato sul bando Sport e Periferie 2025 il progetto di realizzazione di una nuova tribuna coperta e della pista di atletica leggera in versione paralimpica, per un importo di circa 1.200.000 euro. Un risultato ottenuto grazie alla perseveranza della visione strategica dell’Amministrazione Comunale che punta sullo sport come modello di inclusione sociale delle persone disabili.

Infatti, il finanziamento ottenuto deriva da un’azione una procedura complessa (a sportello e punteggio minimo). È la prima tappa verso la realizzazione della Cittadella dello Sport nell’area prossima allo stadio Elvio Guida, che dovrà avere una vocazione paralimpica per tutto il Sud e la Calabria. Stiamo già lavorando alla prossima tappa: appaltare la progettazione definitiva della Cittadella che include la piscina coperta paralimpica con vasca da 50 Mt, struttura al momento introvabile sui nostri territori. Ma nei prossimi giorni arriveranno altre buone novità per Polistena, con nuovi decreti di finanziamento pronti e riguardanti opere sportive e civili a beneficio della nostra città. Non vi anticipo nulla di più.

Infine, vorrei dedicare questo importante risultato all’amico Maurizio Ferrandello, tifoso del calcio rossoverde. Lui, che ci ha lasciati qualche giorno fa, ci aveva sempre creduto in questo importante finanziamento, specie quando qualche esponente metropolitano aveva cercato di abbindolare i cittadini promettendo 300.000 per una piccola copertura della gradinata esistente. Progetto abortito e impossibile da realizzare che addirittura prevedeva in cambio la gestione esclusiva dello stadio all’ente metropolitano estromettendo il Comune (ente proprietario) e le società sportive locali. Un’assurdità!

Per fortuna esiste a Polistena un’Amministrazione Comunale che non si prostra ma fa valere il suo valore politico portando finanziamenti per la città. Altri possono dire di aver portato qualcosa? Macché, solo odio, sciacallaggio via social , mille denunce finite nella spazzatura e giusto per non farsi mancare nulla, piroette vomitevoli.

Noi siamo un’altra cosa… Andiamo avanti”.