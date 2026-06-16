Polistena e Taurianova in lutto: morte due persone, una giovane di 25 anni e un uomo di 45

“Profonda vicinanza alle comunità di Polistena e Taurianova, colpite da due tragici eventi che hanno lasciato tutti sgomenti. Una giovane donna di 25 anni e un uomo di 45 anni hanno deciso di porre fine alla propria esistenza, lasciando un vuoto immenso nelle loro famiglie e in quanti li hanno conosciuti. Di fronte a fatti come questi, il contenuto del senso di smarrimento è profondo. È difficile comprendere fino in fondo il peso di quella sofferenza interiore che, talvolta, diventa così intensa da far perdere ogni speranza e da impedire perfino di chiedere aiuto. Un disagio spesso invisibile, difficile da riconoscere e da comprendere, sia per chi lo vive sia per chi gli sta accanto”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Melicucco.

“In momenti come questo non è il tempo dei giudizi né delle facili spiegazioni. È il tempo del silenzio, del rispetto e della vicinanza. Il pensiero va a queste due persone, ai loro familiari, agli amici e a tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare una perdita così dolorosa. Sempre più spesso emergono fragilità e ferite che non si vedono, ma che segnano profondamente l’animo umano. Per questo è importante coltivare l’ascolto, l’attenzione verso l’altro e la capacità di accogliere la sofferenza senza ignorarla. Oggi restano il raccoglimento, il rispetto e la partecipazione al dolore delle famiglie e delle comunità coinvolte, nel ricordo di due persone che non sono riuscite a trovare una via d’uscita alla propria sofferenza”.