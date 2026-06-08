Polistena, Aiello in concerto per le Feste Patronali

Polistena si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate calabrese. Il prossimo 18 luglio, nella suggestiva cornice delle Feste Patronali in onore di Maria Ss. dell’Itria e di Santa Marina Vergine Patrona della Città, sarà Aiello il protagonista assoluto del grande evento conclusivo che chiuderà una settimana di fede, tradizione, spettacolo e partecipazione popolare. L’artista calabrese, tra le voci più apprezzate della musica italiana contemporanea, porterà a Polistena tutta la sua energia, il suo stile inconfondibile e i successi che negli ultimi anni hanno conquistato pubblico e critica. Un appuntamento destinato a richiamare migliaia di persone da tutta la Calabria e non solo, trasformando la città in uno dei principali punti di riferimento dell’estate musicale regionale.

La scelta di Aiello rappresenta un forte legame con il territorio e con le eccellenze artistiche calabresi

La scelta di Aiello rappresenta un forte legame con il territorio e con le eccellenze artistiche calabresi. La sua presenza sul palco delle Feste Patronali conferma la volontà degli organizzatori di offrire eventi di qualità, capaci di valorizzare l’identità della Calabria e di promuovere Polistena come centro di cultura, tradizione e spettacolo. La serata del 18 luglio sarà il culmine di un programma ricco di iniziative che, ogni anno, rende le Feste Patronali di Polistena un appuntamento di grande richiamo. Una manifestazione che unisce la profonda devozione per Santa Marina Vergine –

Patrono della Città – e Maria Ss. dell’Itria

Alla voglia di stare insieme, creando un connubio unico tra spiritualità, tradizione e intrattenimento. Con il concerto di Aiello, Polistena si prepara dunque a vivere una notte di emozioni, musica e condivisione, pronta a infiammare l’estate calabrese e a regalare al pubblico un finale indimenticabile. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, in Piazza della Repubblica, per una serata che si annuncia già memorabile.

Il programma delle altre serate prevede:

Sabato 11 DAVIS MUCCARI

Domenica 12 LA NOTTE DEI GIGANTI

Lunedì 13 SANTINO CARDAMONE

Martedì 14 FEBBRE ITALIANA

Mercoledì 15 CONCERT BAND DI MELICUCCO

Giovedì 16 GEN ROSSO

Venerdì 17 RANDHOME

Sabato 18 AIELLO

dal 11 al 18 luglio Villaggio del Gusto in largo suor Maria Teresa Fioretti Le feste patronali di Polistena sono organizzate dall’Associazione “Santa Marina Polistena” con il prezioso contributo economico e logistico dell’Amministrazione Comunale di Polistena, l’importante sostegno delle aziende del territorio.