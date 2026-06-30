Policlinico di Messina, stabilizzati 53 infermieri e 3 ostetriche

È stato un momento di condivisione e gioia. Questa mattina, alla presenza del Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino di Messina dott.ssa Elvira Amata, 53 infermieri e 3 ostetriche hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato. Si tratta di stabilizzazioni di personale che già opera nei diversi reparti dell’Azienda, attuate accogliendo le istanze di tutti gli aventi diritto. Una possibilità resa concreta dall’utilizzo del totale del 50% delle risorse, resesi disponibili in considerazione delle cessazioni per mobilità del personale dell’area comparto dell’anno 2026 e al fine di venire incontro alle richieste di tutte le organizzazioni sindacali e le RSU. Oggi al momento della firma in tanti sono venuti accompagnati da familiari e figli per vivere insieme un momento che rappresenta di certo un passaggio decisivo del proprio percorso professionale.

Nel dare a tutti il benvenuto la Dott.ssa Elvira Amata ha sottolineato: “ci tenevo a incontravi personalmente in questo giorno, così significativo per voi, per ringraziarvi del lavoro svolto fino a questo momento e per tutto ciò che farete in futuro. Come Direzione abbiamo fatto il possibile affinché tutti poteste trovare quella stabilità che vi rende più sereni e vi da una maggiore carica nel lavoro quotidiano perché siamo convinti che il personale sia la risorsa più importante di un’azienda”. Tutti i neo stabilizzati prenderanno servizio a partire da domani 1 Luglio.