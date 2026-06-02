Play-off Serie C, semifinale: il Messina Volley cede in trasferta al Teams Volley Catania

Il Messina Volley esce sconfitto dalla gara di ritorno delle semifinali play-off promozione di Serie C, giocata in casa del Teams Volley Catania. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen non sono riuscite a ribadire la vittoria ottenuta nella gara di andata contro la tenace squadra guidata da Mariannina Baldi. Una stagione lodevole per il sodalizio del presidente Mario Rizzo e per il tecnico italo-argentino, al debutto come allenatore, che ha centrato 25 vittorie in 28 gare disputate.

Il primo set si è mantenuto in equilibrio fino al 6-6, con lo strappo locale firmato da Marta Maria Radicella e Sofia Lo Grasso (+3; 8-5). Sul doppio punto di Giulia Ardita (+4; 13-9), la squadra ospite va in pausa, ma le etnee mantengono il vantaggio fino al +8 (22-14). Federica Laudani sigla il set-point (+6; 24-18), concretizzato dall’ace di Ardita.

Nel secondo set il Messina Volley parte forte con un +4 (3-7) grazie a Michela Laganà e Nielsen, ma il Teams Volley Catania vola fino al +10 (7-17) con spunti di Nielsen, Barbora Basile e Giulia Mondello. Due punti di Nielsen portano al set-point (+15; 9-24), annullato due volte da Radicella e Nicoletta De Luca, prima del punto a terra di Basile (11-25).

Nei set successivi, le locali mantengono il controllo: nel terzo set avanti di quattro lunghezze (5-1), il Messina Volley trova il pari (8-8) con Alessandra Cuzzola e Rebecca La Spada, ma le etnee allungano a +4 (22-18) con Radicella ed Ardita, chiudendo 25-20. Nel quarto set equilibrio fino al 15 pari, poi due spunti di Laudani e l’ace di Ardita lanciano le etnee (+5; 20-15). Il secondo discrezionale ospite con De Luca e l’ace di Laudani chiude il match (25-16).

Il tabellino

Teams Volley Catania – Messina Volley 3-1 (25-18; 11-25; 25-20; 25-16)

Teams Volley Catania: Laudani 14, Santangelo n.e., Ardita 19, Radicella 18, Nicotra n.e., De Luca 5, Caci n.e., Marinho (Cap.) 2, Garozzo n.e., Sciacca n.e., Lo Grasso 3, Barbagallo n.e., Famoso (Lib. 1), Titola (Lib. 2). All. Baldi, 2° All. Lazzara

Messina Volley: Bisicchia n.e., Mondello 5, Laganà (Cap.) 3, Ignoto n.e., Basile 11, Nielsen 21, Runci n.e., Arena n.e., Cuzzola 7, La Spada 4, Colombrita (Lib.). 2° All. Rizzo

Arbitri: Beninato e La Mesa

“Purtroppo termina il nostro cammino – commenta il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio – in questa semifinale c’è stato un buon Teams Volley Catania, una squadra ben preparata. Non possiamo rimproverare niente alle nostre ragazze, anzi siamo orgogliosi del campionato svolto. Hanno dimostrato di essere una buona squadra, pronta per categorie superiori. Un plauso va al nostro tecnico Marcela Nielsen che ha dimostrato di essere non soltanto una grande giocatrice, ma anche un ottimo allenatore. Da domani ci rimboccheremo le maniche e programmeremo la prossima stagione”.