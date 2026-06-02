Platì celebra l’80° anniversario della Repubblica tra memoria, istituzioni e partecipazione civica

Una giornata intensa di significato civile e istituzionale ha caratterizzato oggi, 2 giugno 2026, le celebrazioni del 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana nel comune di Platì. La comunità si è ritrovata per rendere omaggio ai valori di libertà, democrazia e unità nazionale che rappresentano il fondamento della Repubblica. Le celebrazioni hanno preso il via con il corteo istituzionale che ha attraversato le vie del paese, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, accompagnato dalla partecipazione di cittadini, giovani e famiglie che hanno sventolato il Tricolore lungo il percorso.

Tra le autorità presenti, il vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, che ha condiviso con la comunità il momento commemorativo, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Platì, Luogotenente Luigi Antonica, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al territorio e dell’importanza della collaborazione tra Stato e comunità locale.

Il momento più significativo della giornata si è svolto presso il monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali, dove è stata deposta una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Un gesto solenne che ha rinnovato il ricordo e la gratitudine verso coloro che hanno contribuito alla costruzione della libertà e della democrazia italiana.

Nel suo intervento, il sindaco Giovanni Sarica ha sottolineato il profondo significato della ricorrenza.

“Il 2 Giugno rappresenta una delle date più importanti della nostra storia. Ottant’anni fa gli italiani scelsero la Repubblica, dando vita a un percorso democratico che ancora oggi costituisce il punto di riferimento della nostra convivenza civile. Ricordare questa giornata significa riaffermare i valori della libertà, della partecipazione e della responsabilità che ogni cittadino è chiamato a custodire e promuovere”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore della partecipazione della comunità e delle istituzioni presenti. “La presenza delle autorità civili, religiose e militari, insieme a quella di tanti cittadini e giovani, conferma il forte senso di appartenenza della nostra comunità ai valori repubblicani. Platì guarda al futuro con fiducia, consapevole che legalità, solidarietà e impegno civico rappresentano le basi per una crescita sana e condivisa“.

Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono riuniti davanti alla sede della Stazione dei Carabinieri per la tradizionale foto istituzionale, simbolo dell’unità tra le istituzioni e del comune impegno al servizio della collettività. La celebrazione del 2 Giugno 2026 si è così conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, rinnovando il legame della comunità di Platì con i principi sanciti dalla Costituzione e con i valori che da ottant’anni guidano la vita democratica della Repubblica Italiana.