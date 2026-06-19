Pizzo Calabro, boom per il turismo nautico: i turisti stranieri scoprono le bellezze della Calabria in yacht | INTERVISTA

Un vero e proprio boom del turismo nautico sulle coste della Calabria. Lo si evince dal racconto dell’armatore Pietro Grillo ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb. Grillo racconta i dettagli di un servizio che permette di visitare Pizzo, Campora San Giovanni, Tropea, Capo Vaticano, fino a raggiungere anche le Isole Eolie. Altre mete gettonate sono Zambrone, Riace, Sant’Irene, Parghelia, Tropea e Ricadi. I voli Ryanair hanno contribuito a destagionalizzare questo turismo nautico che, complici le temperature miti anche in verno, per quest’anno resterà attivo fino a Natale e Capodanno.