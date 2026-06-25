Piloti per Passione, tutto pronto per il 3° slalom di Bagnara Calabra | INFO

Notevole impegno con imponente spiegamento di forze della scuderia di Sambatello in questa prima settimana d’estate 2026, che è dedicata a perfezionare l’organizzazione della gara automobilistica 3° slalom di Bagnara Calabra, in memoria di Pasquale Cammareri del 28 Giugno p.v. valida per la coppa Italia 4^ zona e per il Challenge Slalom Calabria 2026, per la quale sono stati chiesti i patrocini alla Regione Calabria, Città Metropolitana di Regio Calabria e Comune di Bagnara Calabra, con 72 piloti iscritti.

Al completo la schiera di piloti della scuderia sia per rendere significativo omaggio alla manifestazione, sia per cercare importanti prestazioni personali. Parte burocratica e comunicativa a cura del nuovo Presidente, Francesca Elisa Denisi e di Valentina Denisi, mentre il percorso, affinato da ANAS e Città Metropolitana di Reggio Calabria, sarà allestito dal gruppo di Ciccio Cammareri, che ha fortemente voluto la manifestazione in ricordo del fratello, coadiuvato dall’esperto gruppo della scuderia Piloti Per Passione.

Strada SP2 1 chiusa al traffico dalle ore 08,00 del 28 Giugno fino al termine della manifestazione ed inizio delle operazioni di verifica Sabato alle 15,30 dopo la prima riunione di collegio, nella piazza Maria Santissima Annunziata di Pellegrina di Bagnara Calabra.

Fine settimana intenso di partecipazioni anche fuori regione con Giuseppe Aragona, Domenico Chirico e Roberto Megale impegnati nella difficile gara di Ascoli e con Fortunato Morabito che con la sua 127 di gruppo S rappresenterà i colori della scuderia Piloti Per Passione a Bubbio-Cassinasco, Asti.