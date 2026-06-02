Pietrapaola, il Sindaco Labonia a Cosenza: “dalle donne della Repubblica la forza per rigenerare aree interne e piccoli Comuni”

“La Repubblica italiana è nata anche grazie al coraggio delle donne. Furono loro, per la prima volta, ad esercitare il diritto di voto nel referendum del 2 giugno 1946, contribuendo a scrivere una delle pagine più importanti della storia nazionale. Ottant’anni dopo, quello stesso protagonismo continua a vivere nelle istituzioni e nelle comunità locali, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, dove tante donne amministratrici sono oggi chiamate a custodire territori, contrastare lo spopolamento e costruire nuove opportunità di sviluppo”. Così si è espresso il sindaco Manuela Labonia stamani, durante la cerimonia celebrativa dell’80esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, svoltasi a Cosenza, in Piazza 11 Settembre, su invito di S.E. il Prefetto Rosa Maria Padovano. Nel corso della manifestazione sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio provinciale.

“Questa festa – sottolinea il Primo cittadino – rappresenta, inoltre, l’occasione per ribadire il ruolo dei piccoli Comuni come presìdi fondamentali dello Stato. Amministrare una comunità dell’entroterra – sottolinea – significa garantire prossimità, ascolto e rappresentanza in territori che chiedono pari dignità istituzionale e maggiore attenzione nelle politiche pubbliche. La presenza stamani di Pietrapaola, insieme ad altri piccoli comuni della Provincia, assume quindi un valore simbolico e istituzionale perché porta dentro le celebrazioni della Repubblica anche la voce delle comunità più piccole. La nostra Nazione è più forte quando sa riconoscere la bellezza che resiste nelle periferie e nelle aree interne. Non una bellezza da cartolina – conclude Labonia – ma quella che ogni giorno va governata: servizi da garantire, comunità da tenere unite, patrimoni da custodire, diritti da rendere accessibili anche lontano dai grandi centri”.