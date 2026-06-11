Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un violento incidente stradale: le sue condizioni e gli ultimi aggiornamenti

Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Lo riporta l’Ansa. L’impatto è stato tale da distruggere la parte anteriore della vettura e far scattare tutti gli airbag, ma, fortunatamente, Berlusconi è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Secondo quanto riferito, le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.

La dinamica dell’incidente di Pier Silvio Berlusconi

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Pier Silvio Berlusconi, al volante della propria autovettura, procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.

Il violento scontro, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag. Grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, il vicepresidente di Mediaset è riuscito a uscire illeso dall’incidente.

I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari, confermando che Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite.