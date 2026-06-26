“Piazza Pulita”, Pasquale Imbalzano: “finora gli abusivi l’hanno fatta franca, ma ora non potranno più sentirsi al sicuro”

L’operazione “Piazza Pulita” e l’inasprimento delle sanzioni sui rifiuti segnano, secondo Pasquale Imbalzano, una svolta nella gestione del settore a Reggio Calabria. Il già consigliere comunale e militante di Forza Italia interviene a sostegno dell’iniziativa avviata dal sindaco Francesco Cannizzaro, con la contestuale modifica dell’ordinanza sindacale di settore del 2021 ancora vigente. Secondo Imbalzano, il nuovo corso punta a incidere non solo sul metodo di gestione del comparto, ma anche sulla coscienza civica di quella minoranza di cittadini che, finora, si sarebbe sottratta ai propri doveri a discapito della maggioranza dei reggini.

“L’operazione ‘Piazza Pulita’, avviata con determinazione dal Sindaco On. Francesco Cannizzaro, con la contestuale modifica dell’ ordinanza Sindacale di settore del 2021 ancora vigente, che aggrava le sanzioni fin qui in essere, del tutto improduttive a giudicare dai risultati conseguiti, segnerà, ne siamo convinti, una svolta radicale sia nel metodo di gestione, fin qui allegro, del settore, che nella coscienza civica di quella minoranza di cittadini che sino ad ora si sono sottratti ai loro doveri di onesti contribuenti, a scapito della stragrande maggioranza dei reggini. E’ chiaro che da oggi non potranno sentirsi al sicuro né il cittadino incivile né soprattutto coloro che fin qui hanno mantenuto una condotta di abusivi seriali”, continua Pasquale Imbalzano.

Nel suo intervento, Imbalzano punta il dito contro gli abusivi seriali, i morosi sistematici e quanti, secondo la sua denuncia, continuano a non risultare nell’anagrafe comunale, contribuendo alla situazione critica del settore. “Questi ultimi, in particolare, l’hanno fino ad oggi fatta franca perché nessuno in 12 anni ha intrapreso una seria azione di moralizzazione civica. Costoro farebbero bene a mettersi subito in regola con gli uffici preposti del Comune, per evitare più serie ed ormai inevitabili conseguenze che andranno a colpire presto sia i tanti sistematici morosi in essere, sia soprattutto coloro che continuano a non esistere per l’anagrafe comunale, corresponsabili della situazione drammatica del Settore e che nessuno ha fino ad ora voluto scovare per attuare un principio basilare della finanza pubblica: “pagate tutti e pagare meno”, conclude Pasquale Imbalzano. Il sostegno all’operazione “Piazza Pulita” si inserisce dunque in una linea di maggiore rigore sul fronte dei rifiuti, con l’obiettivo dichiarato di ristabilire decoro, legalità e responsabilità civica nella gestione del servizio.