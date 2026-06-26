Piano Mattei per l’Africa, riunione della Cabina di regia: focus su bozza 3ª Relazione annuale

Si è svolta a Palazzo Chigi la sesta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. L’incontro ha rappresentato un nuovo passaggio istituzionale nel percorso di monitoraggio e coordinamento delle attività legate al Piano Mattei per l’Africa. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del Governo componenti della Cabina di regia, il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e rappresentanti della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati. Presenti anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Anci e un’ampia rappresentanza del Sistema Italia.

Il confronto ha coinvolto inoltre Enti e società dello Stato, imprese a partecipazione pubblica, il mondo dell’università e della ricerca, il terzo settore, la cooperazione, le associazioni di categoria e rappresentanti della diaspora africana. Una partecipazione ampia, che conferma la natura articolata della Cabina di regia e il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, economici e sociali nel quadro del Piano Mattei per l’Africa.

Nel corso della riunione, in vista della successiva trasmissione al Parlamento, è stata illustrata la bozza della terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa. Il documento descrive le principali attività svolte nel periodo compreso tra giugno 2025 e giugno 2026.

La riunione di Palazzo Chigi si inserisce quindi nel percorso di aggiornamento istituzionale sullo stato di avanzamento del Piano Mattei, con particolare riferimento alle attività realizzate nell’ultimo anno e alla loro presentazione nelle sedi parlamentari competenti.