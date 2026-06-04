Petilia Policastro, guardia medica “fantasma”: Unarma elogia i Carabinieri

“Unarma Calabria esprime il proprio plauso al Comando Stazione Carabinieri di Petilia Policastro, guidato dal Maresciallo Ordinario Carmelo Capraro, per la professionalità, il senso del dovere e l’elevato spirito di servizio dimostrati nell’attività investigativa che ha portato alla luce la vicenda della guardia medica “fantasma” nel territorio di Petilia Policastro”. Lo afferma in una notaUnarma Calabria.

“L’operazione, eseguita nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, ha consentito di accertare gravi condotte contestate a una dottoressa in servizio presso la sede di continuità assistenziale di Pagliarelle, poi raggiunta da un provvedimento di sospensione dal lavoro per un anno. Secondo quanto emerso, l’attività svolta dai militari della Stazione ha avuto un ruolo determinante nel documentare ripetute assenze dal presidio sanitario e presunte false attestazioni di presenza in servizio, a tutela di un servizio essenziale per la collettività e del diritto dei cittadini ad avere risposte tempestive in ambito sanitario.

Il Segretario Regionale Aggiunto Unarma Calabria, Vincenzo Spanò, dichiara: “Desidero esprimere, a nome di Unarma Calabria, il più sentito apprezzamento al Comando Stazione Carabinieri di Petilia Policastro e al Maresciallo Ordinario Carmelo Capraro per il lavoro svolto con rigore, competenza e assoluta dedizione istituzionale. L’esito dell’attività conferma ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza capillare dell’Arma sul territorio e quanto il quotidiano impegno dei Carabinieri rappresenti un presidio concreto di legalità, di tutela dei cittadini e di difesa dei servizi pubblici essenziali.”

“Unarma Calabria sottolinea come il risultato conseguito rappresenti un segnale importante di vicinanza dello Stato alle comunità locali, soprattutto nei contesti in cui la continuità dei servizi sanitari assume un valore decisivo per le fasce più fragili della popolazione. Il sindacato ribadisce altresì la propria stima verso tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, anche lontano dai riflettori, operano ogni giorno con equilibrio, sacrificio e alto senso delle istituzioni, assicurando controlli, prevenzione e repressione dei fenomeni che ledono il bene comune”.